Ліки від СДУГ зменшують ризик злочинної поведінки та зловживання наркотиками - дослідження

Прийом препаратів для лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності знижує ймовірність суїцидальних спроб, зловживання наркотиками та нещасних випадків. Про це свідчить масштабне дослідження за участю 150 тисяч людей у Швеції, пише УНН із посиланням на NewScientist.

Деталі

Люди з СДУГ, які приймають ліки для контролю своїх симптомів, мають нижчий ризик суїцидальної поведінки, кримінальних засуджень, зловживання наркотиками, випадкових травм або потрапляння в дорожньо-транспортні пригоди згідно з дослідженням, проведеним за участю 150 000 осіб у Швеції - пише видання.

Попередні дослідження вже вказували на можливий позитивний вплив препаратів для лікування СДУГ на зниження девіантної поведінки, однак автори нового наукового проєкту стверджують, що нині отримані найнадійніші докази.

Це найкращий підхід, найближчий до рандомізованого дослідження - зазначив Чжен Чанг з Каролінського інституту у Швеції.

За словами члена дослідницької команди Самуеле Кортезе з Університету Саутгемптона, при призначенні ліків для СДУГ наслідки відмови від лікування часто залишаються поза увагою.

Наприклад, батьки схильні зосереджуватися на нагальних проблемах, з якими стикаються їхні діти в школі. Але їх також слід інформувати про довгострокові перспективи - каже він.

Він підкреслює: "Якщо не лікувати СДУГ, існують ризики. Тепер у нас є докази того, що лікування зменшує ці ризики".

СДУГ зазвичай супроводжується труднощами з концентрацією уваги та імпульсивною поведінкою. Рандомізовані контрольовані дослідження підтверджують ефективність медикаментів у боротьбі з цими безпосередніми симптомами. Такі випробування, що передбачають випадковий розподіл учасників на групи, вважаються "золотим стандартом" медицини. Однак жодне з них не оцінювало довгостроковий вплив ліків на ширші аспекти життя пацієнтів із СДУГ.

Щоб заповнити цю прогалину, команда Чанга та Кортезе застосувала метод "емуляції цільового дослідження" - аналіз спостережних даних так, ніби вони були отримані з рандомізованого експерименту. Використавши медичні та юридичні записи 150 тисяч людей у Швеції, науковці порівняли тих, хто почав лікування невдовзі після діагнозу, з тими, хто відклав прийом ліків.

Результати показали: пацієнти, які приймають препарати, на 25% рідше отримують кримінальні обвинувальні вироки або мають проблеми з наркотиками чи алкоголем, на 16% рідше потрапляють у ДТП, на 15% рідше здійснюють спроби самогубства і на 4% рідше зазнають випадкових травм.

Завжди корисно знати, чи можуть ліки впливати на повсякденне життя, окрім зменшення симптомів. Ця інформація також важлива для урядів, щоб допомогти політикам зрозуміти потенційні переваги лікування для ширшого суспільства, такі як психічне здоров’я або кримінальні наслідки - наголосив Адам Гуастелла з Університету Сіднея (Австралія) в інтерв’ю Центру наукових медіа Великої Британії.

Апное під час сну може допомогти полегшити дмухання в мушлю - дослідження