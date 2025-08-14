Лекарства от СДВГ снижают риск преступного поведения и злоупотребления наркотиками - исследование

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
08:11 • 216 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:51 • 882 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 4594 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 17328 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 32919 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 38137 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 39025 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 41558 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 75637 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 77565 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.5м/с
45%
756мм
Популярные новости
«Коаліція бажаючих»: Никаких ограничений ВСУ и вето на пути Украины в ЕС и НАТО в «мирном» соглашении13 августа, 23:47 • 9192 просмотра
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The TimesPhoto14 августа, 00:06 • 11158 просмотра
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo14 августа, 01:04 • 10885 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic14 августа, 01:32 • 7872 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 11402 просмотра
публикации
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 216 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 151261 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 126883 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 117535 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 128373 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 24761 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 47301 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 100676 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 117145 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 49750 просмотра
Актуальное
WhatsApp
Signal
Таймс
Шахед-136
Нефть марки Brent

Лекарства от СДВГ снижают риск преступного поведения и злоупотребления наркотиками - исследование

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Масштабное шведское исследование 150 тысяч человек показало, что препараты для лечения СДВГ снижают вероятность суицидальных попыток, злоупотребления наркотиками и несчастных случаев. Это самые надежные доказательства долгосрочного положительного влияния лечения.

Лекарства от СДВГ снижают риск преступного поведения и злоупотребления наркотиками - исследование

Прием препаратов для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности снижает вероятность суицидальных попыток, злоупотребления наркотиками и несчастных случаев. Об этом свидетельствует масштабное исследование с участием 150 тысяч человек в Швеции, пишет УНН со ссылкой на NewScientist.

Детали

Люди с СДВГ, принимающие лекарства для контроля своих симптомов, имеют более низкий риск суицидального поведения, уголовных осуждений, злоупотребления наркотиками, случайных травм или попадания в дорожно-транспортные происшествия согласно исследованию, проведенному с участием 150 000 человек в Швеции

- пишет издание.

Предыдущие исследования уже указывали на возможное положительное влияние препаратов для лечения СДВГ на снижение девиантного поведения, однако авторы нового научного проекта утверждают, что ныне получены самые надежные доказательства.

Это лучший подход, ближайший к рандомизированному исследованию

- отметил Чжэн Чанг из Каролинского института в Швеции.

По словам члена исследовательской команды Самуэле Кортезе из Университета Саутгемптона, при назначении лекарств для СДВГ последствия отказа от лечения часто остаются без внимания.

Например, родители склонны сосредотачиваться на насущных проблемах, с которыми сталкиваются их дети в школе. Но их также следует информировать о долгосрочных перспективах

 - говорит он.

Он подчеркивает: "Если не лечить СДВГ, существуют риски. Теперь у нас есть доказательства того, что лечение уменьшает эти риски".

СДВГ обычно сопровождается трудностями с концентрацией внимания и импульсивным поведением. Рандомизированные контролируемые исследования подтверждают эффективность медикаментов в борьбе с этими непосредственными симптомами. Такие испытания, предусматривающие случайное распределение участников на группы, считаются "золотым стандартом" медицины. Однако ни одно из них не оценивало долгосрочное влияние лекарств на более широкие аспекты жизни пациентов с СДВГ.

Чтобы восполнить этот пробел, команда Чанга и Кортезе применила метод "эмуляции целевого исследования" - анализ наблюдательных данных так, как если бы они были получены из рандомизированного эксперимента. Используя медицинские и юридические записи 150 тысяч человек в Швеции, ученые сравнили тех, кто начал лечение вскоре после диагноза, с теми, кто отложил прием лекарств.

Результаты показали: пациенты, принимающие препараты, на 25% реже получают уголовные обвинительные приговоры или имеют проблемы с наркотиками или алкоголем, на 16% реже попадают в ДТП, на 15% реже совершают попытки самоубийства и на 4% реже получают случайные травмы.

Всегда полезно знать, могут ли лекарства влиять на повседневную жизнь, помимо уменьшения симптомов. Эта информация также важна для правительств, чтобы помочь политикам понять потенциальные преимущества лечения для более широкого общества, такие как психическое здоровье или уголовные последствия

- подчеркнул Адам Гуастелла из Университета Сиднея (Австралия) в интервью Центру научных медиа Великобритании.

Апноэ во сне может помочь облегчить дутье в раковину - исследование11.08.2025, 09:24 • 2893 просмотра

Алена Уткина

ОбществоЗдоровьеНовости Мира
Швеция