Лекарства от СДВГ снижают риск преступного поведения и злоупотребления наркотиками - исследование

Прием препаратов для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности снижает вероятность суицидальных попыток, злоупотребления наркотиками и несчастных случаев. Об этом свидетельствует масштабное исследование с участием 150 тысяч человек в Швеции, пишет УНН со ссылкой на NewScientist.

Детали

Люди с СДВГ, принимающие лекарства для контроля своих симптомов, имеют более низкий риск суицидального поведения, уголовных осуждений, злоупотребления наркотиками, случайных травм или попадания в дорожно-транспортные происшествия согласно исследованию, проведенному с участием 150 000 человек в Швеции - пишет издание.

Предыдущие исследования уже указывали на возможное положительное влияние препаратов для лечения СДВГ на снижение девиантного поведения, однако авторы нового научного проекта утверждают, что ныне получены самые надежные доказательства.

Это лучший подход, ближайший к рандомизированному исследованию - отметил Чжэн Чанг из Каролинского института в Швеции.

По словам члена исследовательской команды Самуэле Кортезе из Университета Саутгемптона, при назначении лекарств для СДВГ последствия отказа от лечения часто остаются без внимания.

Например, родители склонны сосредотачиваться на насущных проблемах, с которыми сталкиваются их дети в школе. Но их также следует информировать о долгосрочных перспективах - говорит он.

Он подчеркивает: "Если не лечить СДВГ, существуют риски. Теперь у нас есть доказательства того, что лечение уменьшает эти риски".

СДВГ обычно сопровождается трудностями с концентрацией внимания и импульсивным поведением. Рандомизированные контролируемые исследования подтверждают эффективность медикаментов в борьбе с этими непосредственными симптомами. Такие испытания, предусматривающие случайное распределение участников на группы, считаются "золотым стандартом" медицины. Однако ни одно из них не оценивало долгосрочное влияние лекарств на более широкие аспекты жизни пациентов с СДВГ.

Чтобы восполнить этот пробел, команда Чанга и Кортезе применила метод "эмуляции целевого исследования" - анализ наблюдательных данных так, как если бы они были получены из рандомизированного эксперимента. Используя медицинские и юридические записи 150 тысяч человек в Швеции, ученые сравнили тех, кто начал лечение вскоре после диагноза, с теми, кто отложил прием лекарств.

Результаты показали: пациенты, принимающие препараты, на 25% реже получают уголовные обвинительные приговоры или имеют проблемы с наркотиками или алкоголем, на 16% реже попадают в ДТП, на 15% реже совершают попытки самоубийства и на 4% реже получают случайные травмы.

Всегда полезно знать, могут ли лекарства влиять на повседневную жизнь, помимо уменьшения симптомов. Эта информация также важна для правительств, чтобы помочь политикам понять потенциальные преимущества лечения для более широкого общества, такие как психическое здоровье или уголовные последствия - подчеркнул Адам Гуастелла из Университета Сиднея (Австралия) в интервью Центру научных медиа Великобритании.

