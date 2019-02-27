Ліки в Україні дорожчають безпідставно - експерт

"У минулому році в Україні середня ціна упаковки ліків з аптечного кошика за минулий рік збільшилася на 18,5%. Йдеться про середню вартість, а не конкретну пачку. І це при тому, що рівень інфляції не дійшов і до 10%, а девальвації взагалі не було", - розповів він.

Держава намагається втрутитися в ситуацію, зробивши ліки в Україні більш доступними, продовжив експерт.



"Але на тлі обсягів фармацевтичного ринку в розмірі 90 млрд - 1 млрд грн, що виділяється Кабміном на "Доступні ліки" - це практично нічого. Говорити про зниження вартості аптечних ліків за допомогою держави не доводиться, - зазначив він.



Нагадаємо, як писав УНН, домогтися зниження цін на ліки для українських пацієнтів, депутати Верховної ради мають намір за коштами прийняття "аптечного закону" (№8591-д). Вчора цей документ був підтриманий профільним комітетам.



Основна мета законопроекту - обмежити монополію аптечних мереж на ринку, які виживають маленькі аптеки (малий і середній бізнес), а також диктують невиправдано високу цінову політику.



На підтримку законопроекту вже виступили фармацевти. Проти виявилися тільки мережевики, які не зацікавлені в обмеженні їх впливу.



Депутати обіцяють винести документ на голосування в зал найближчим часом.