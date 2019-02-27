Лекарства в Украине дорожают беспочвенно - эксперт

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. В прошлом году экономических предпосылок для удорожания лекарств не было. Тем не менее, аптечная корзина подорожала на 18,5%. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал основатель Украинского медицинского экспертного сообщества Дмитрий Подтуркин.

"В прошлом году в Украине средняя цена упаковки лекарств из аптечной корзины за прошлый год увеличилась на 18,5%. Речь идет о средней стоимости, а не конкретной пачке. И это притом, что уровень инфляции не дошел и до 10%, а девальвации вообще не было", - рассказал он.

Государство пытается вмешаться в ситуацию, сделав лекарства в Украине более доступными, продолжил эксперт.

"Но на фоне объемов фармацевтического рынка в размере 90 млрд - 1 млрд грн, выделяемый Кабмином на "Доступные лекарства" - это практически ничего. Говорить о снижении стоимости аптечных лекарств с помощью государства не приходится, - отметил он.

Напомним, как писал УНН, добиться снижения цен на лекарства для украинских пациентов, депутаты Верховной рады намерены по средствам принятия "аптечного закона" (№8591-д). Вчера этот документ был поддержан профильным комитетам.

Основная цель законопроекта – ограничить монополию аптечных сетей на рынке, которые выживают маленькие аптеки (малый и средний бизнес), а также диктуют неоправданно высокую ценовую политику. 

В поддержку законопроекта уже выступили фармацевты. Против оказались только сетевики, не заинтересованные в ограничении их влияния. 

Депутаты обещают вынести документ на голосование в зал в ближайшее время.

Украинские Национальные Новости

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