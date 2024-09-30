Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен постане перед судом у справі про відмивання грошей Європарламенту

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55760 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 107547 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 146134 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 120202 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 112161 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 115232 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 142088 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75410 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83820 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 178871 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2 м/с
93 %
749 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 30270 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 40197 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 22749 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 19979 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 17648 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 146138 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 142090 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 178872 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 517356 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596631 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6483 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33772 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33477 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35582 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59383 перегляди
Актуальне
Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен постане перед судом у справі про відмивання грошей Європарламенту

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен постане перед судом у справі про відмивання грошей Європарламенту

Київ • УНН

 • 12523 перегляди

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен та 26 інших підозрюваних судитимуть за незаконне використання коштів ЄС. Їм загрожують штрафи та ув'язнення.

Лідерка французької ультраправої партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен, яка відома своєю проросійською позицією, постане перед судом у справі про незаконне зловживання коштами Євросоюзу. Про це пише BBC, передає УНН.

Деталі

Разом із Ле Пен судитимуть 26 інших підозрюваних, серед яких чинні й колишні французькі законодавці і деякі депутати Європарламенту.

Усіх їх звинувачують у тому, що вони оплачували працю персоналу "Національного обʼєднання" з коштів, призначених для роботи Європарламенту.

Якщо Ле Пен визнають винною, їй можуть загрожувати штрафи та тюремне ув’язнення – і, можливо, її визнають неправомірною балотуватися на посаду до 10 років, що вдарить по її президентських амбіціях.

Очільник партії Ле Пен підтримав озброєння України, але сказав "ні французьким військам"19.06.24, 16:50 • 29173 перегляди

Сама лідерка партії "Національне обʼєднання" все заперечує, а речник партії Лоран Якобеллі пообіцяв, що в суді політики вони доведуть, що не було ніякого розкрадання. 

Ми збираємося довести, що можна бути помічником європейського парламентаря і брати участь у житті RN (Національного обʼєднання - ред.)

- заявив він. 

Доповнення

Європейським законодавцям виділяють кошти на покриття витрат, зокрема й на зарплати помічникам. Однак вони не мають права використовувати ці гроші на діяльність своєї партії.

За даними слідства, партія "Національне обʼєднання" щороку витрачала по мільйону євро на оплату праці людей, які займалися внутрішньопартійними операціями. Ймовірна схема діяла з 2004 до 2016 року.

Юристи Європарламенту вважають, що Ле Пен разом із своєю партією "завдали парламенту не лише фінансової, а й репутаційної шкоди".

Нагадаємо

Влітку французька прокуратура почала досудове розслідування за підозрою в незаконному фінансуванні президентської кампанії Марін Ле Пен у 2022 році.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
yevropeiskyi-parlamentЄвропейський парламент
frantsiiaФранція
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.34
Bitcoin
$86,860.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.09
Ethereum
$2,065.05