Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен постане перед судом у справі про відмивання грошей Європарламенту

Лідерка французької ультраправої партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен, яка відома своєю проросійською позицією, постане перед судом у справі про незаконне зловживання коштами Євросоюзу. Про це пише BBC, передає УНН.

Деталі

Разом із Ле Пен судитимуть 26 інших підозрюваних, серед яких чинні й колишні французькі законодавці і деякі депутати Європарламенту.

Усіх їх звинувачують у тому, що вони оплачували працю персоналу "Національного обʼєднання" з коштів, призначених для роботи Європарламенту.

Якщо Ле Пен визнають винною, їй можуть загрожувати штрафи та тюремне ув’язнення – і, можливо, її визнають неправомірною балотуватися на посаду до 10 років, що вдарить по її президентських амбіціях.

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Сама лідерка партії "Національне обʼєднання" все заперечує, а речник партії Лоран Якобеллі пообіцяв, що в суді політики вони доведуть, що не було ніякого розкрадання.

Ми збираємося довести, що можна бути помічником європейського парламентаря і брати участь у житті RN (Національного обʼєднання - ред.) - заявив він.

Доповнення

Європейським законодавцям виділяють кошти на покриття витрат, зокрема й на зарплати помічникам. Однак вони не мають права використовувати ці гроші на діяльність своєї партії.

За даними слідства, партія "Національне обʼєднання" щороку витрачала по мільйону євро на оплату праці людей, які займалися внутрішньопартійними операціями. Ймовірна схема діяла з 2004 до 2016 року.

Юристи Європарламенту вважають, що Ле Пен разом із своєю партією "завдали парламенту не лише фінансової, а й репутаційної шкоди".

Нагадаємо

Влітку французька прокуратура почала досудове розслідування за підозрою в незаконному фінансуванні президентської кампанії Марін Ле Пен у 2022 році.