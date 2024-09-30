Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен предстанет перед судом по делу об отмывании денег Европарламента

ukenru
Эксклюзив
Идея ошибочная и социально неадекватная. Эксперт рассказал о работе «клуба белого бизнеса» Гетманцева
  •  43062 просмотра

Идея ошибочная и социально неадекватная. Эксперт рассказал о работе «клуба белого бизнеса» Гетманцева

Эксклюзив
Деньги сына Януковича как в "камере хранения": АРМА игнорирует закон и решение суда
  •  69139 просмотра

Деньги сына Януковича как в "камере хранения": АРМА игнорирует закон и решение суда

Эксклюзив
В столичном метро на рельсы упала женщина
  •  87075 просмотра

В столичном метро на рельсы упала женщина

Эксклюзив
Под влиянием затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 сентября – 6 октября
  •  100528 просмотра

Под влиянием затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 сентября – 6 октября

Эксклюзив
МОН об отмене золотых и серебряных медалей в школах: ведется обсуждение
  •  102516 просмотра

МОН об отмене золотых и серебряных медалей в школах: ведется обсуждение

Эксклюзив
Коварное и кармически сложное: астролог рассказала о солнечном затмении, ожидающем нас на этой неделе
  •  103077 просмотра

Коварное и кармически сложное: астролог рассказала о солнечном затмении, ожидающем нас на этой неделе

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть
  •  115155 просмотра

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами
  •  111136 просмотра

Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами

В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы
29 сентября 2024, 12:47  •  109239 просмотра

В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы

Эксклюзив
«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
28 сентября 2024, 14:39  •  118227 просмотра

«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

  •  103905 просмотра
В более 200 городах и селах оккупированной Луганщины нет ни одного продуктового магазина - ОВА

В более 200 городах и селах оккупированной Луганщины нет ни одного продуктового магазина - ОВА

  •  81240 просмотра
В черном море россия удерживает один ракетоноситель с общим залпом до 4 "калибров"

В черном море россия удерживает один ракетоноситель с общим залпом до 4 "калибров"

  •  25844 просмотра
Национальная аграрная академия потеряла большие массивы земли, часть из которых теперь приватизирована воинами АТО

Национальная аграрная академия потеряла большие массивы земли, часть из которых теперь приватизирована воинами АТО

  •  89666 просмотра
Дело главного юриста НБУ: регулятор до сих пор не отреагировал на уголовное производство

Дело главного юриста НБУ: регулятор до сих пор не отреагировал на уголовное производство

  •  67567 просмотра
публикации
Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

  •  132 просмотра
Дело главного юриста НБУ: регулятор до сих пор не отреагировал на уголовное производство

Дело главного юриста НБУ: регулятор до сих пор не отреагировал на уголовное производство

  •  67567 просмотра
Национальная аграрная академия потеряла большие массивы земли, часть из которых теперь приватизирована воинами АТО

Национальная аграрная академия потеряла большие массивы земли, часть из которых теперь приватизирована воинами АТО

  •  89666 просмотра
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

27 сентября 2024, 09:56  •  163257 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

27 сентября 2024, 09:40  •  157338 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

  •  103905 просмотра
В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

  •  58943 просмотра
Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

  •  115155 просмотра
Всеукраинский день дошкольного образования, Всемирный день сердца, Международный день рек. Что еще можно отметить 29 сентября

Всеукраинский день дошкольного образования, Всемирный день сердца, Международный день рек. Что еще можно отметить 29 сентября

29 сентября 2024, 03:03  •  100014 просмотра
28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

28 сентября 2024, 03:11  •  112717 просмотра
Актуальное
Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен предстанет перед судом по делу об отмывании денег Европарламента

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен предстанет перед судом по делу об отмывании денег Европарламента

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 11:30  •  5260 просмотра

Read in English

Лидера французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и 26 других подозреваемых будут судить за незаконное использование средств ЕС. Им грозят штрафы и заключение в тюрьму.

Лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая известна своей пророссийской позицией, предстанет перед судом по делу о незаконном злоупотреблении средствами Евросоюза. Об этом пишет BBC, передает УНН.

Детали

Вместе с Ле Пен будут судить 26 других подозреваемых, среди которых действующие и бывшие французские законодатели и некоторые депутаты Европарламента.

Всех их обвиняют в том, что они оплачивали труд персонала «Национального объединения» из средств, предназначенных для работы Европарламента.

Если Ле Пен признают виновной, ей могут грозить штрафы и тюремное заключение - и, возможно, ее признают неправомочной баллотироваться на должность до 10 лет, что ударит по ее президентским амбициям.

Глава партии Ле Пен поддержал вооружение Украины, но сказал "нет французским войскам"19 июня 2024, 13:50 • 28806 просмотров

Сама лидер партии «Национальное объединение» все отрицает, а представитель партии Лоран Якобелли пообещал, что в суде политики докажут, что не было никакого хищения. 

Мы собираемся доказать, что можно быть помощником европейского парламентария и участвовать в жизни RN (Национального объединения - ред.)

- заявил он. 

Дополнение

Европейским законодателям выделяют средства на покрытие расходов, в том числе и на зарплаты помощникам. Однако они не имеют права использовать эти деньги на деятельность своей партии.

По данным следствия, партия «Национальное объединение» ежегодно тратила по миллиону евро на оплату труда людей, которые занимались внутрипартийными операциями. Вероятная схема действовала с 2004 по 2016 год.

Юристы Европарламента считают, что Ле Пен вместе со своей партией «нанесли парламенту не только финансовый, но и репутационный ущерб».

Напомним,

Летом французская прокуратура начала досудебное расследование по подозрению в незаконном финансировании президентской кампании Марин Ле Пен в 2022 году.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
frantsiyaФранция
ukrainaУкраина