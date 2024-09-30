Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен предстанет перед судом по делу об отмывании денег Европарламента

Лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая известна своей пророссийской позицией, предстанет перед судом по делу о незаконном злоупотреблении средствами Евросоюза. Об этом пишет BBC, передает УНН.

Детали

Вместе с Ле Пен будут судить 26 других подозреваемых, среди которых действующие и бывшие французские законодатели и некоторые депутаты Европарламента.

Всех их обвиняют в том, что они оплачивали труд персонала «Национального объединения» из средств, предназначенных для работы Европарламента.

Если Ле Пен признают виновной, ей могут грозить штрафы и тюремное заключение - и, возможно, ее признают неправомочной баллотироваться на должность до 10 лет, что ударит по ее президентским амбициям.

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Сама лидер партии «Национальное объединение» все отрицает, а представитель партии Лоран Якобелли пообещал, что в суде политики докажут, что не было никакого хищения.

Мы собираемся доказать, что можно быть помощником европейского парламентария и участвовать в жизни RN (Национального объединения - ред.) - заявил он.

Дополнение

Европейским законодателям выделяют средства на покрытие расходов, в том числе и на зарплаты помощникам. Однако они не имеют права использовать эти деньги на деятельность своей партии.

По данным следствия, партия «Национальное объединение» ежегодно тратила по миллиону евро на оплату труда людей, которые занимались внутрипартийными операциями. Вероятная схема действовала с 2004 по 2016 год.

Юристы Европарламента считают, что Ле Пен вместе со своей партией «нанесли парламенту не только финансовый, но и репутационный ущерб».

Напомним,

Летом французская прокуратура начала досудебное расследование по подозрению в незаконном финансировании президентской кампании Марин Ле Пен в 2022 году.