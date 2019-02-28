Лідери країн східного флангу НАТО обговорять гібридні загрози

"Саміт буде можливістю для підбиття підсумків та обміну думками щодо майбутнього. Дискусія буде стосуватися безпекової ситуації в регіоні, зокрема збільшення регіональних оборонних можливостей та стримування завдяки розширенню присутності американських військ на території Польщі", - сказав голова кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський.

За його словами, серед тем, які обговорюватимуть лідери країн Бухарестської дев’ятки, будуть також питання загроз зі східного напрямку, зокрема гібридні загрози, включаючи кіберпростір та дезінформацію.

У зустрічі у місті Кошице візьме також участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Бухарестська дев’ятка – це країни східного флангу Північноатлантичного альянсу: Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія. У листопаді 2015 року під час саміту у Бухаресті ці держави підписали спільну декларацію, у якій заявили, що об’єднають зусилля для гарантування там, де це необхідно, "сильної, достовірної, збалансованої військової присутності" НАТО в регіоні.

Канцелярія президента Словаччини наголосила, що головною ціллю саміту є вшанування 70-річчя заснування НАТО, а також 15-ї та 20-ї річниці вступу країни B9 до Альянсу (у 1999 році до НАТО приєдналися Польща, Чехія та Угорщина, натомість Болгарія, Естонія, Литва, Латвія, Румунія і Словаччина – в 2004 році).

Організатори саміту анонсували відкриття пам’ятника, присвяченого зустрічі президентів B9 та 70-річчю заснування НАТО. На завершення зустрічі політики приймуть декларацію із спільною позицією групи щодо найважливіших питань та наступних напрямків співпраці.

Нагадаємо, у НАТО заявили, що мілітаризація Криму, Чорного та Азовського морів загрожує незалежності України.