Лидеры стран восточного фланга НАТО обсудят гибридные угрозы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Саммит глав государств Бухарестской девятки (B9) состоится сегодня в словацком городе Кошице. Одной из главных целей встречи лидеров государств восточного фланга является чествование 70-летия НАТО, передает УНН со псиланням на Польское радио.
"Саммит будет возможностью для подведения итогов и обмена мнениями о будущем. Дискуссия будет касаться ситуации безопасности в регионе, в частности увеличения региональных оборонных возможностей и сдерживания благодаря расширению присутствия американских войск на территории Польши", - сказал глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерський.
По его словам, среди тем, которые будут обсуждать лидеры стран Бухарестской девятки, будут также вопросы угроз с восточного направления, в частности гибридные угрозы, включая киберпространство и дезинформацию.
Во встрече в городе Кошице примет также участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Бухарестская девятка - это страны восточного фланга Североатлантического альянса: Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. В ноябре 2015 года во время саммита в Бухаресте эти государства подписали совместную декларацию, в которой заявили, что объединят усилия для обеспечения там, где это необходимо, "сильного, достоверного, сбалансированного военного присутствия" НАТО в регионе.
Канцелярия президента Словакии отметила, что главной целью саммита является чествование 70-летия НАТО, а также 15-й и 20-й годовщины вступления стран B9 в Альянс (в 1999 году к НАТО присоединились Польша, Чехия и Венгрия, Болгария, Эстония, Литва, Латвия, Румыния и Словакия - в 2004 году).
Организаторы саммита анонсировали открытие памятника, посвященного встрече президентов B9 и 70-летию основания НАТО. В завершение встречи политики примут декларацию с общей позицией группы по важнейшим вопросам и последующим направлениям сотрудничества.
Напомним, в НАТО заявили, что милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей угрожает независимости Украины.