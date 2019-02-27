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Мілітаризація Криму, Чорного та Азовського морів загрожує незалежності України - НАТО

Мілітаризація Криму, Чорного та Азовського морів загрожує незалежності України - НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Мілітаризація Росією окупованого Криму, Чорного та Азовського морів становить загрозу для незалежності України. Про це заявив голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков під час V Міжнародного форуму "Окупований Крим: 5 років опору", передає УНН.

"НАТО також вважає, що мілітаризація Криму, Чорного і Азовського морів створює додаткові загрози незалежності України і підриває стабільність у всьому регіоні. НАТО засудило будівництво Росією і часткове відкриття моста через Керченську протоку між Росією і окупованим Кримом, що є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності, в тому числі обмеженням навігаційних прав України в її територіальних водах", - зазначив Вінніков.

Крім того, за його словами, НАТО закликало Росію негайно звільнити українських моряків і судна, які вона захопила в листопаді в результаті невиправданого застосування військової сили проти України.

”Союзники також неодноразово наполегливо закликали Росію поважати права і свободи всього місцевого населення, а також дозволити змістовний міжнародний моніторинг ситуації з правами людини в Криму”, - додав Вінніков.

Як повідомляв УНН, у минулому році порушили 44 політично-вмотивовані справи у Криму

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