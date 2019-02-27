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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей угрожает независимости Украины - НАТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Милитаризация Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей представляет угрозу для независимости Украины. Об этом заявил председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников во время V Международного форума "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", передает УНН.

"НАТО также считает, что милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей создает дополнительные угрозы независимости Украины и подрывает стабильность во всем регионе. НАТО осудило строительство Россией и частичное открытие моста через Керченский пролив между Россией и оккупированным Крымом, что является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности, в том числе ограничением навигационных прав Украины в ее территориальных водах", - отметил Винников.

Кроме того, по его словам, НАТО призвало Россию немедленно освободить украинских моряков и суда, что она захватила в ноябре в результате неоправданного применения военной силы против Украины.

"Союзники также неоднократно настойчиво призывали Россию уважать права и свободы всего местного населения, а также позволить содержательный международный мониторинг ситуации с правами человека в Крыму", - добавил Винников.

Как сообщал УНН, в прошлом году открыли 44 политически мотивированные дела в Крыму.

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