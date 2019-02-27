Милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей угрожает независимости Украины - НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Милитаризация Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей представляет угрозу для независимости Украины. Об этом заявил председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников во время V Международного форума "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", передает УНН.
"НАТО также считает, что милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей создает дополнительные угрозы независимости Украины и подрывает стабильность во всем регионе. НАТО осудило строительство Россией и частичное открытие моста через Керченский пролив между Россией и оккупированным Крымом, что является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности, в том числе ограничением навигационных прав Украины в ее территориальных водах", - отметил Винников.
Кроме того, по его словам, НАТО призвало Россию немедленно освободить украинских моряков и суда, что она захватила в ноябре в результате неоправданного применения военной силы против Украины.
"Союзники также неоднократно настойчиво призывали Россию уважать права и свободы всего местного населения, а также позволить содержательный международный мониторинг ситуации с правами человека в Крыму", - добавил Винников.
Как сообщал УНН, в прошлом году открыли 44 политически мотивированные дела в Крыму.