Лідери G20 закликали до безпечного експорту зерна з України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Згідно з текстом Делійської декларації, лідери G20 закликали до повної реалізації Стамбульських угод для безпечного експорту зерна з України. Вони висловили занепокоєння з приводу того, що затримка з експортом зерна з України може призвести до голоду та політичної нестабільності в багатьох країнах, особливо в Африці, передає УНН з посиланням на текст декларації.
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Лідери G20 високо оцінили зусилля Туреччини та ООН у врегулюванні продовольчої кризи, спричиненої війною в Україні. Вони закликали до повної та ефективної реалізації Стамбульських угод, які передбачають безпечний експорт зерна та продовольства з українських портів.
У декларації, прийнятій на саміті G20 у Нью-Делі, лідери країн-членів заявили, що війна в Україні має серйозні наслідки для глобальної продовольчої безпеки. Вони висловили занепокоєння з приводу того, що затримка з експортом зерна з України може призвести до голоду та політичної нестабільності в багатьох країнах, особливо в Африці.
Нагадаємо
Лідери G20 дійшли згоди щодо Делійської декларації, де висловили занепокоєння з приводу війни в Україні та її негативного впливу на світову економіку. У документі також наголошується на неприпустимості застосування ядерної зброї та важливість виконання зернової угоди.