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Лідери G20 мають інструменти, щоб забезпечити експорт українського зерна через Чорне море - Урсула фон дер Ляєн

Лідери G20 мають інструменти, щоб забезпечити експорт українського зерна через Чорне море - Урсула фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 383679 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Лідери G20 несуть відповідальність та мають інструменти, щоб поновити доставки українського зерна через Чорне море для того, щоб стабілізувати світові ціни. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє УНН із посиланням на сайт Єврокомісії.

Цитата

«Продовольча безпека є жертвою російської агресії в Україні. Ми закликаємо росію дозволити, щоб зерно з України могло досягати глобальних ринків через Чорне море. Ми робимо все можливе, щоб зерно потрапляло на світові ринки сухопутним шляхом. Але для того, щоб світові ціни стабілізувалися, зерно також має доставлятися по морю. Ніхто не має залишатися голодним, і лідери G20 мають відповідальність та інструменти, щоб доставка зерна туди, де воно є необхідним, була можливою», - заявила президент Єврокомісії.

Доповнення

Сьогодні, 9 вересня, лідери G20 ухвалили декларацію, в якій вони закликали до повної реалізації Стамбульських угод для безпечного експорту зерна з України. Вони висловили занепокоєння з приводу того, що затримка з експортом зерна з України може призвести до голоду та політичної нестабільності в багатьох країнах, особливо в Африці.

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