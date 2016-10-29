Д.Ярош подав е-декларацію
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Народний депутат України Дмитро Ярош задекларував своє майно, передає УНН.
У документі Д.Ярош вказав, що володіє квартирою у місті Кам’янське, Дніпропетровської області, загальною площею у 46,4 кв.м. і автомобілем Skoda Octavia.
Дружина, Ярош Ольга, має у власності квартиру у м.Кам’янське площею 53,9 кв.м. і автомобіль Opel Astra вартістю в 77 тис. 490 грн.
Зазначено, що заробітна плата нардепа за 2015 рік складає 37 тис. 549 грн. Також у його розпорядженні 80 тис. 559 грн коштів пов’язаних з виконанням інших депутатських повноважень.
Інформації щодо інших матеріальних благ чи заощаджень Д.Ярош не вказав.
Як повідомляв УНН, голова НБУ в декларації зазначила, що не зберігає готівки.