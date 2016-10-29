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15 марта, 19:03 • 116153 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169637 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139809 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132124 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113781 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106010 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101842 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136368 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Д.Ярош подал э-декларацию

Д.Ярош подал э-декларацию

Киев • УНН

 • 14068 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Народный депутат Украины Дмитрий Ярош задекларировал свое имущество, передает УНН.

В документе Д.Ярош указал, что владеет квартирой в городе Каменское, Днепропетровской области, общей площадью 46,4 кв.м. и автомобилем Skoda Octavia.

Жена, Ярош Ольга, имеет в собственности квартиру в г. Каменское площадью 53,9 кв.м. и автомобиль Opel Astra стоимостью в 77 тыс. 490 грн.

Указано, что заработная плата нардепа за 2015 год составляет 37 тыс. 549 грн. Также в его распоряжении 80 тыс. 559 грн средств связанных с выполнением других депутатских полномочий.

Информации о других материальных благах или сбережениях Д.Ярош не указал.

Как сообщал УНН, председатель НБУ в декларации отметила, что не хранит наличность.

Украинские Национальные Новости

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