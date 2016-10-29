Д.Ярош подал э-декларацию
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Народный депутат Украины Дмитрий Ярош задекларировал свое имущество, передает УНН.
В документе Д.Ярош указал, что владеет квартирой в городе Каменское, Днепропетровской области, общей площадью 46,4 кв.м. и автомобилем Skoda Octavia.
Жена, Ярош Ольга, имеет в собственности квартиру в г. Каменское площадью 53,9 кв.м. и автомобиль Opel Astra стоимостью в 77 тыс. 490 грн.
Указано, что заработная плата нардепа за 2015 год составляет 37 тыс. 549 грн. Также в его распоряжении 80 тыс. 559 грн средств связанных с выполнением других депутатских полномочий.
Информации о других материальных благах или сбережениях Д.Ярош не указал.
Как сообщал УНН, председатель НБУ в декларации отметила, что не хранит наличность.