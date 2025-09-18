Lexus представив найгламурніший позашляховик у світі Glam LX із салоном-гардеробною

$41.190.02
48.770.12
ukenru
10:41 • 4484 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 13581 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 10827 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 11245 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 19426 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 13600 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 40591 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 42403 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32844 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 31642 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
Популярнi новини
Єдиний, хто був проти війни з Україною: в ISW розповіли про причини звільнення заступника керівника АП рф дмитра козака18 вересня, 02:59 • 10015 перегляди
Україну накриють дощі з грозами, температура повітря не перевищить 20° - синоптикиPhoto18 вересня, 03:59 • 6692 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 16156 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 13787 перегляди
10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб09:16 • 4378 перегляди
Публікації
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 3192 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
09:39 • 13586 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 13870 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
07:58 • 19428 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 40591 перегляди
УНН Lite
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 16230 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 21539 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 21979 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 20686 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 50112 перегляди
Lexus представив найгламурніший позашляховик у світі Glam LX із салоном-гардеробною

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Lexus у співпраці з Complete Customs створив розкішний позашляховик Glam LX з хамелеоновим перламутровим покриттям та кришталевими емблемами. Салон автомобіля перетворено на мобільну студію краси з гардеробною зоною, туалетним столиком та висувними кріслами.

Lexus представив розкішний позашляховик Glam LX, створений у співпраці з Complete Customs. Авто вражає хамелеоновим перламутровим покриттям, кришталевими емблемами та інтер’єром, що перетворюється на мобільну студію краси з гардеробною зоною. Про це пише УНН із посиланням на AutoBlog.

Деталі

Автогігант у співпраці з ательє Complete Customs створив унікальну версію свого флагманського LX. Зовні авто має перламутрове, хамелеонове покриття та кришталеві емблеми, які нагадують ювелірні прикраси. Салон виконано у біло-рожевій шкірі з із вставками з мохеру, шовку та каменів.

Салон облаштовано як мобільна гардеробна, з низкою спеціально розроблених елементів. Багажник відкривається французькими дверима, за якими знаходиться туалетний столик та гардеробна з висувними кріслами, двома дзеркалами з підсвічуванням Robern, висувною ширмою для забезпечення конфіденційності, вішалкою для одягу зі світлодіодним підсвічуванням та акриловими шухлядами для перевдягання

- пише видання.

Попри розкішне оформлення, Glam LX залишається справжнім LX: він має 3,4-літровий V6 із подвійним турбонаддувом, що видає 409 кінських сил та 640 Нм, 10-ступінчасту АКПП і повний привід. Його рама та адаптивна підвіска зберігають позашляхові можливості моделі.

Lexus планує показувати модель лише на маркетингових заходах - у продаж він не надійде. Водночас Glam LX демонструє, наскільки гнучкою може бути LX, поєднуючи позашляхову силу з розкішшю рівня червоної доріжки, ідеться у публікації.

Tesla повідомила про три аварії Robotaxi, але більшість деталей приховує - ЗМІ18.09.25, 14:15 • 1176 переглядiв

Альона Уткіна

Новини СвітуАвто
Tesla Inc