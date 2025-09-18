Lexus представив найгламурніший позашляховик у світі Glam LX із салоном-гардеробною

Lexus представив розкішний позашляховик Glam LX, створений у співпраці з Complete Customs. Авто вражає хамелеоновим перламутровим покриттям, кришталевими емблемами та інтер’єром, що перетворюється на мобільну студію краси з гардеробною зоною. Про це пише УНН із посиланням на AutoBlog.

Деталі

Автогігант у співпраці з ательє Complete Customs створив унікальну версію свого флагманського LX. Зовні авто має перламутрове, хамелеонове покриття та кришталеві емблеми, які нагадують ювелірні прикраси. Салон виконано у біло-рожевій шкірі з із вставками з мохеру, шовку та каменів.

Салон облаштовано як мобільна гардеробна, з низкою спеціально розроблених елементів. Багажник відкривається французькими дверима, за якими знаходиться туалетний столик та гардеробна з висувними кріслами, двома дзеркалами з підсвічуванням Robern, висувною ширмою для забезпечення конфіденційності, вішалкою для одягу зі світлодіодним підсвічуванням та акриловими шухлядами для перевдягання - пише видання.

Попри розкішне оформлення, Glam LX залишається справжнім LX: він має 3,4-літровий V6 із подвійним турбонаддувом, що видає 409 кінських сил та 640 Нм, 10-ступінчасту АКПП і повний привід. Його рама та адаптивна підвіска зберігають позашляхові можливості моделі.

Lexus планує показувати модель лише на маркетингових заходах - у продаж він не надійде. Водночас Glam LX демонструє, наскільки гнучкою може бути LX, поєднуючи позашляхову силу з розкішшю рівня червоної доріжки, ідеться у публікації.

