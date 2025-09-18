Lexus представил самый гламурный внедорожник в мире Glam LX с салоном-гардеробной

Lexus представил роскошный внедорожник Glam LX, созданный в сотрудничестве с Complete Customs. Автомобиль поражает хамелеоновым перламутровым покрытием, хрустальными эмблемами и интерьером, который превращается в мобильную студию красоты с гардеробной зоной. Об этом пишет УНН со ссылкой на AutoBlog.

Детали

Автогигант в сотрудничестве с ателье Complete Customs создал уникальную версию своего флагманского LX. Снаружи автомобиль имеет перламутровое, хамелеоновое покрытие и хрустальные эмблемы, напоминающие ювелирные украшения. Салон выполнен в бело-розовой коже с вставками из мохера, шелка и камней.

Салон оборудован как мобильная гардеробная, с рядом специально разработанных элементов. Багажник открывается французскими дверями, за которыми находится туалетный столик и гардеробная с выдвижными креслами, двумя зеркалами с подсветкой Robern, выдвижной ширмой для обеспечения конфиденциальности, вешалкой для одежды со светодиодной подсветкой и акриловыми ящиками для переодевания - пишет издание.

Несмотря на роскошное оформление, Glam LX остается настоящим LX: он имеет 3,4-литровый V6 с двойным турбонаддувом, выдающий 409 лошадиных сил и 640 Нм, 10-ступенчатую АКПП и полный привод. Его рама и адаптивная подвеска сохраняют внедорожные возможности модели.

Lexus планирует показывать модель только на маркетинговых мероприятиях – в продажу она не поступит. В то же время Glam LX демонстрирует, насколько гибким может быть LX, сочетая внедорожную силу с роскошью уровня красной дорожки, говорится в публикации.

