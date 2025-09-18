Lexus представил самый гламурный внедорожник в мире Glam LX с салоном-гардеробной

$41.190.02
12:49 • 186 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 4882 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
09:39 • 14172 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 11135 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 11528 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
07:58 • 19853 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 13704 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 40889 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 42460 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32872 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Единственный, кто был против войны с Украиной: в ISW рассказали о причинах увольнения заместителя руководителя АП рф дмитрия козака18 сентября, 02:59
Украину накроют дожди с грозами, температура воздуха не превысит 20° - синоптики18 сентября, 03:59
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронт08:58
10-летний мальчик больше года ухаживал за двумя братьями с генетическим заболеванием: прокуратура инициировала расследование в отношении соцслужб09:16
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:39
09:39 • 14181 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронт08:58
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
07:58
07:58 • 19858 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка Украины17 сентября, 19:21
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $300017 сентября, 17:24
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15
Lexus представил самый гламурный внедорожник в мире Glam LX с салоном-гардеробной

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Lexus в сотрудничестве с Complete Customs создал роскошный внедорожник Glam LX с хамелеоновым перламутровым покрытием и хрустальными эмблемами. Салон автомобиля превращен в мобильную студию красоты с гардеробной зоной, туалетным столиком и выдвижными креслами.

Lexus представил самый гламурный внедорожник в мире Glam LX с салоном-гардеробной

Lexus представил роскошный внедорожник Glam LX, созданный в сотрудничестве с Complete Customs. Автомобиль поражает хамелеоновым перламутровым покрытием, хрустальными эмблемами и интерьером, который превращается в мобильную студию красоты с гардеробной зоной. Об этом пишет УНН со ссылкой на AutoBlog.

Детали

Автогигант в сотрудничестве с ателье Complete Customs создал уникальную версию своего флагманского LX. Снаружи автомобиль имеет перламутровое, хамелеоновое покрытие и хрустальные эмблемы, напоминающие ювелирные украшения. Салон выполнен в бело-розовой коже с вставками из мохера, шелка и камней.

Салон оборудован как мобильная гардеробная, с рядом специально разработанных элементов. Багажник открывается французскими дверями, за которыми находится туалетный столик и гардеробная с выдвижными креслами, двумя зеркалами с подсветкой Robern, выдвижной ширмой для обеспечения конфиденциальности, вешалкой для одежды со светодиодной подсветкой и акриловыми ящиками для переодевания

- пишет издание.

Несмотря на роскошное оформление, Glam LX остается настоящим LX: он имеет 3,4-литровый V6 с двойным турбонаддувом, выдающий 409 лошадиных сил и 640 Нм, 10-ступенчатую АКПП и полный привод. Его рама и адаптивная подвеска сохраняют внедорожные возможности модели.

Lexus планирует показывать модель только на маркетинговых мероприятиях – в продажу она не поступит. В то же время Glam LX демонстрирует, насколько гибким может быть LX, сочетая внедорожную силу с роскошью уровня красной дорожки, говорится в публикации.

Tesla сообщила о трех авариях Robotaxi, но большинство деталей скрывает - СМИ18.09.25, 14:15

Алена Уткина

Новости МираАвто
Тесла, Инк.