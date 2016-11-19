Lexus на Дніпропетровщині протаранив мікроавтобус, 10 осіб травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. На Дніпропетровщині в ДТП травмувалися 10 людей. Дорожньо-транспортна подія сталася 18 листопада, о 17:30, на 149 км автодороги Мерефа–Лозова–Павлоград, передає УНН із посиланням на Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.
За попередніми даними, водій автомобіля “Lexus LX 570”, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом “Меrcedes-Benz 313”.
Внаслідок ДТП один пасажир автомобіля “Lexus”, водій та восьмеро пасажирів автобуса “Меrcedes” отримали тілесні ушкодження.
Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини пригоди.