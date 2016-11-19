Lexus в Днепропетровской области протаранил микроавтобус, 10 человек травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Днепропетровской области в ДТП травмированы 10 человек. Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 ноября, в 17:30, на 149 км автодороги Мерефа-Лозовая-Павлоград, передает УНН со ссылкой на Управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Lexus LX 570", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом "Меrcedes-Benz 313".
В результате ДТП один пассажир автомобиля "Lexus", водитель и восемь пассажиров автобуса "Меrcedes" получили телесные повреждения.
Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.