У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 16270 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 26946 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 24705 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 23500 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 20752 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 18577 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 19767 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 30094 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 48386 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
Легендарний рок-гурт Eagles оголосив про завершення кар’єри після прощального туру

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Популярний американський рок-гурт "Eagles" планує завершити свою діяльність у 2026 році після прощального туру The Long Goodbye. Соліст Дон Генлі заявив, що готовий до цього кроку, прагнучи присвятити час родині та садівництву.

Легендарний рок-гурт Eagles оголосив про завершення кар’єри після прощального туру
Фото: wiki/Eagles_(band)

Популярний американський рок-гурт "Eagles" готується до завершення своєї багаторічної історії. Після понад пів століття на сцені колектив планує остаточно попрощатися з публікою вже у 2026 році - після свого прощального туру The Long Goodbye. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS Sunday Morning.

Деталі

Отож соліст легендарного колективу в інтерв’ю програмі CBS Sunday Morning повідомив про припинення існування гурту. Фронтмен уже морально готовий до цього кроку.

Мені здається, ми справді підходимо до фіналу - і мене це влаштовує

- каже Генлі.

Артист зізнався, що після десятиліть постійних концертів, переїздів і життя в режимі безперервних турів він відчув потребу змінити темп. Рішення про завершення діяльності гурту, за його словами, не було драматичним - радше усвідомленим і спокійним кроком.

Після фінальної крапки в історії "Eagles" Дон Генлі планує присвятити більше часу своїй родині. Музикант зізнається, що мріє побачити світ не як знаменитий артист, а як звичайна, не привілейована людина. Однією з його мрій є заняття садівництвом. У такий спосіб артисти хоче побути в спокої та гармонії самим із собою.

Наразі гурт "Eagles" продовжує прощальний гастрольний тур, що стартував у 2023 році. Для мільйонів слухачів у різних країнах це фінальна можливість почути наживо музику колективу, який став знаковим явищем у світовій рок-історії.

Додатково

Eagles були створені у 1971 році та входять до числа найуспішніших рок-гуртів усіх часів. Альбом "Hotel California", що побачив світ 1976 року вважається однією з ключових платівок жанру й належить до класики світового року.

Нагадаємо

У віці 78 років після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням помер гітарист та вокаліст Grateful Dead Боб Вейр.

Станіслав Кармазін

КультураНовини Світу
Музикант
Карцинома