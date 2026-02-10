Легендарний рок-гурт Eagles оголосив про завершення кар’єри після прощального туру

Фото: wiki/Eagles_(band)

Популярний американський рок-гурт "Eagles" готується до завершення своєї багаторічної історії. Після понад пів століття на сцені колектив планує остаточно попрощатися з публікою вже у 2026 році - після свого прощального туру The Long Goodbye. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS Sunday Morning.

Деталі

Отож соліст легендарного колективу в інтерв’ю програмі CBS Sunday Morning повідомив про припинення існування гурту. Фронтмен уже морально готовий до цього кроку.

Мені здається, ми справді підходимо до фіналу - і мене це влаштовує - каже Генлі.

Артист зізнався, що після десятиліть постійних концертів, переїздів і життя в режимі безперервних турів він відчув потребу змінити темп. Рішення про завершення діяльності гурту, за його словами, не було драматичним - радше усвідомленим і спокійним кроком.

Після фінальної крапки в історії "Eagles" Дон Генлі планує присвятити більше часу своїй родині. Музикант зізнається, що мріє побачити світ не як знаменитий артист, а як звичайна, не привілейована людина. Однією з його мрій є заняття садівництвом. У такий спосіб артисти хоче побути в спокої та гармонії самим із собою.

Наразі гурт "Eagles" продовжує прощальний гастрольний тур, що стартував у 2023 році. Для мільйонів слухачів у різних країнах це фінальна можливість почути наживо музику колективу, який став знаковим явищем у світовій рок-історії.

Додатково

Eagles були створені у 1971 році та входять до числа найуспішніших рок-гуртів усіх часів. Альбом "Hotel California", що побачив світ 1976 року вважається однією з ключових платівок жанру й належить до класики світового року.

Нагадаємо

У віці 78 років після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням помер гітарист та вокаліст Grateful Dead Боб Вейр.