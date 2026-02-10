Легендарная рок-группа Eagles объявила о завершении карьеры после прощального тура

Фото: wiki/Eagles_(band)

Популярная американская рок-группа "Eagles" готовится к завершению своей многолетней истории. После более чем полувека на сцене коллектив планирует окончательно попрощаться с публикой уже в 2026 году - после своего прощального тура The Long Goodbye. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS Sunday Morning.

Детали

Итак, солист легендарного коллектива в интервью программе CBS Sunday Morning сообщил о прекращении существования группы. Фронтмен уже морально готов к этому шагу.

Мне кажется, мы действительно подходим к финалу - и меня это устраивает - говорит Хенли.

Артист признался, что после десятилетий постоянных концертов, переездов и жизни в режиме непрерывных туров он почувствовал потребность изменить темп. Решение о завершении деятельности группы, по его словам, не было драматичным - скорее осознанным и спокойным шагом.

После финальной точки в истории "Eagles" Дон Хенли планирует посвятить больше времени своей семье. Музыкант признается, что мечтает увидеть мир не как знаменитый артист, а как обычный, не привилегированный человек. Одной из его мечтаний является занятие садоводством. Таким образом артист хочет побыть в покое и гармонии самим с собой.

Сейчас группа "Eagles" продолжает прощальный гастрольный тур, стартовавший в 2023 году. Для миллионов слушателей в разных странах это финальная возможность услышать вживую музыку коллектива, который стал знаковым явлением в мировой рок-истории.

Дополнительно

Eagles были созданы в 1971 году и входят в число самых успешных рок-групп всех времен. Альбом "Hotel California", вышедший в 1976 году, считается одной из ключевых пластинок жанра и относится к классике мирового рока.

Напомним

