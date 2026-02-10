Легендарная рок-группа Eagles объявила о завершении карьеры после прощального тура

$43.030.02
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 16543 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 27151 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 24897 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 23647 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 20810 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 18618 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 19785 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 30111 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 48406 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
Прокуратура в Гааге требует 45 лет тюрьмы для бывшего президента Косово Хашима Тачи
Болгарские активисты заявили об обнаружении базы ЧВК "Вагнер" в горах вблизи села Кладница
Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением
Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов и 33 артсистемы
Молотком и топором убил пятерых человек в месте проживания переселенцев: в Ровенской области задержали 72-летнего мужчину
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленных
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 110272 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Харьковская область
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время Супербоула
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни
Легендарная рок-группа Eagles объявила о завершении карьеры после прощального тура

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Популярная американская рок-группа "Eagles" планирует завершить свою деятельность в 2026 году после прощального тура The Long Goodbye. Солист Дон Хенли заявил, что готов к этому шагу, стремясь посвятить время семье и садоводству.

Легендарная рок-группа Eagles объявила о завершении карьеры после прощального тура
Фото: wiki/Eagles_(band)

Популярная американская рок-группа "Eagles" готовится к завершению своей многолетней истории. После более чем полувека на сцене коллектив планирует окончательно попрощаться с публикой уже в 2026 году - после своего прощального тура The Long Goodbye. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS Sunday Morning.

Детали

Итак, солист легендарного коллектива в интервью программе CBS Sunday Morning сообщил о прекращении существования группы. Фронтмен уже морально готов к этому шагу.

Мне кажется, мы действительно подходим к финалу - и меня это устраивает

- говорит Хенли.

Артист признался, что после десятилетий постоянных концертов, переездов и жизни в режиме непрерывных туров он почувствовал потребность изменить темп. Решение о завершении деятельности группы, по его словам, не было драматичным - скорее осознанным и спокойным шагом.

После финальной точки в истории "Eagles" Дон Хенли планирует посвятить больше времени своей семье. Музыкант признается, что мечтает увидеть мир не как знаменитый артист, а как обычный, не привилегированный человек. Одной из его мечтаний является занятие садоводством. Таким образом артист хочет побыть в покое и гармонии самим с собой.

Сейчас группа "Eagles" продолжает прощальный гастрольный тур, стартовавший в 2023 году. Для миллионов слушателей в разных странах это финальная возможность услышать вживую музыку коллектива, который стал знаковым явлением в мировой рок-истории.

Дополнительно

Eagles были созданы в 1971 году и входят в число самых успешных рок-групп всех времен. Альбом "Hotel California", вышедший в 1976 году, считается одной из ключевых пластинок жанра и относится к классике мирового рока.

Напомним

В возрасте 78 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием умер гитарист и вокалист Grateful Dead Боб Вейр.

Станислав Кармазин

