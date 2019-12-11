Лавров прокоментував "втручання" України в вибори в США
Київ • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Питання про нібито "втручання" України в вибори в США 2016 року дозволяє краще зрозуміти "абсурдність звинувачень", висунутих на адресу Росії, вважає міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Про це він заявив під час прес-конференції в США напередодні, передає кореспондент УНН.
Так, на питання про те, чи вважає він, що Україна втрутилася у вибори в США в 2016 році, Лавров відповів, що "це не має до нас ніякого відношення".
"Це питання між двома суверенними державами. Побічно воно, напевно, дозволяє краще зрозуміти абсурдність тих звинувачень, які висувалися на нашу адресу - нібито ми (Росія - ред.) втручалися у вибори (в США - ред.) 2016 року. Я вже говорив про те, що ми готові оприлюднити листування між нами і американською Адміністрацією з приводу звинувачень у втручанні. Будемо готові, як тільки Вашингтон дасть підтвердження своєї згоди, оприлюднити ці важливі для громадськості документи", - заявив міністр.
Як повідомляв УНН, напередодні президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Лавровим застеріг проти будь-яких спроб Росії втрутитися у вибори в США і висловив підтримку "ефективному глобальному контролю над озброєннями", який повинен зачіпати не тільки Росію, але і Китай.