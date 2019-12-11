Трамп застеріг Росію проти спроб втрутитися у вибори в США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп застеріг проти будь-яких спроб Росії втрутитися у вибори в США і висловив підтримку "ефективному глобальному контролю над озброєннями", який повинен зачіпати не тільки Росію, але і Китай. Про це Трамп заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
За інформацією прес-служби Білого дому, на зустрічі Трампа з Лавровим також був присутній держсекретар Майк Помпео, з яким глава російського дипломатичного відомства провів раніше двосторонні переговори. Лавров і Помпео розповіли президенту про своє бачення стану відносин між США і Росією.
У повідомленні Білого дому йдеться, що Трамп вітав співробітництво з Росією для вирішення проблем, актуальних для обох країн, включаючи "позитивні кроки щодо затриманих громадян" США і Росії. Президент закликав Москву підтримати зусилля США не допустити створення Іраном ядерної зброї, а також сприяти ядерному роззброєнню на Корейському півострові.
Президент Трамп і Сергій Лавров також обговорили стан відносин з Китаєм. Трамп наголосив на необхідності ведення "справедливої" торгівлі з Пекіном, і додав, що "поліпшення відносин з Росією дозволить збільшити торговий оборот між нашими країнами".
Увечері у вівторок президент Трамп прокоментував у своєму Твіттері зустріч з Сергієм Лавровим.
"Тільки що у нас відбулася дуже хороша зустріч з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і представниками Росії. Обговорили багато питань, включаючи торгівлю, Іран, Північну Корею, договір РСМД, контроль за ядерними озброєннями і втручання у вибори. Сподіваюся на продовження нашого діалогу незабаром майбутньому "- написав президент.
Увечері у вівторок, на прес-конференції в посольстві Росії в США, глава МЗС РФ Сергій Лавров повторив позицію Москви про те, що Кремль не втручався в американські вибори. І ця позиція, за словами Лаврова, була ще раз доведена до американського політичного керівництва під час зустрічей у Вашингтоні.
Нагадаємо, після нормандського саміту Трамп закликав Росію розв'язати конфлікт з Україною.