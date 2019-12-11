Трамп застеріг Росію проти спроб втрутитися у вибори в США

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп застеріг проти будь-яких спроб Росії втрутитися у вибори в США і висловив підтримку "ефективному глобальному контролю над озброєннями", який повинен зачіпати не тільки Росію, але і Китай. Про це Трамп заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.