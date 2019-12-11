Трамп предостерег Россию против попыток вмешаться в выборы в США

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп предостерег против любых попыток России вмешаться в выборы в США и выразил поддержку "эффективному глобальном контроля над вооружениями", который должен затрагивать не только Россию, но и Китай. Об этом Трамп заявил во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.