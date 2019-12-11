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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Трамп предостерег Россию против попыток вмешаться в выборы в США

Трамп предостерег Россию против попыток вмешаться в выборы в США

Киев  •  УНН

 • 9351 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп предостерег против любых попыток России вмешаться в выборы в США и выразил поддержку "эффективному глобальном контроля над вооружениями", который должен затрагивать не только Россию, но и Китай. Об этом Трамп заявил во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

По информации пресс-службы Белого дома, на встрече Трампа с Лавровым также присутствовал госсекретарь Майк Помпео, с которым глава российского дипломатического ведомства провел ранее двусторонние переговоры. Лавров и Помпео рассказали президенту о своем видении состояния отношений между США и Россией.

В сообщении Белого дома говорится, что Трамп приветствовал сотрудничество с Россией для решения проблем, актуальных для обеих стран, включая "позитивные шаги в отношении задержанных граждан" США и России. Президент призвал Москву поддержать усилия США не допустить создания Ираном ядерного оружия, а также способствовать ядерному разоружению на Корейском полуострове.

Президент Трамп и Сергей Лавров также обсудили состояние отношений с Китаем. Трамп подчеркнул необходимость ведения "справедливой" торговли с Пекином, и добавил, что "улучшение отношений с Россией позволит увеличить торговый оборот между нашими странами".

Вечером во вторник президент Трамп прокомментировал в своем Твиттере встречу с Сергеем Лавровым.

"Только что у нас состоялась очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Обсудили многие вопросы, включая торговлю, Иран, Северную Корею, договор РСМД, контроль за ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Надеюсь на продолжение нашего диалога в скором будущем" - написал президент.

Вечером во вторник, на пресс-конференции в посольстве России в США, глава МИД РФ Сергей Лавров повторил позицию Москвы о том, что Кремль не вмешивался в американские выборы. И эта позиция, по словам Лаврова, была еще раз доведена до американского политического руководства во время встреч в Вашингтоне.

Напомним, после нормандского саммита Трамп призвал Россию разрешить конфликт с Украиной.

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