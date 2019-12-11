Лавров прокомментировал "вмешательство" Украины в выборы в США

Так, на вопрос о том, считает ли он, что Украина вмешалась в выборы в США в 2016 году, Лавров ответил, что "это не имеет к нам никакого отношения".

"Этот вопрос между двумя суверенными государствами. Косвенно он, наверное, позволяет лучше понять абсурдность тех обвинений, которые выдвигались в наш адрес - якобы мы (Россия - ред.) вмешивались в выборы (в США - ред.) 2016 года. Я уже говорил о том, что мы готовы обнародовать переписку между нами и американской Администрацией по поводу обвинений во вмешательстве. Будем готовы, как только Вашингтон даст подтверждение своего согласия, обнародовать эти важные для общественности документы", - заявил министр.

Как сообщал УНН, накануне президент США Дональд Трамп во время встречи с Лавровым предостерег против любых попыток России вмешаться в выборы в США и выразил поддержку "эффективному глобальному контролю над вооружениями", который должен затрагивать не только Россию, но и Китай.