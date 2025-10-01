$41.140.18
Китайські інвестори уникають мати справу з компаніями рф, через дію західних санкцій - Reuters

Київ • УНН

 • 422 перегляди

Китайські банки та інвестори відмовляються від співпраці з російськими компаніями, такими як "Росатом" та "Газпром", через побоювання вторинних санкцій. Плани рф залучити фінансування на китайському ринку облігацій виявилися марними.

Китайські інвестори уникають мати справу з компаніями рф, через дію західних санкцій - Reuters

Провідні компанії з рф, серед яких атомна корпорація "Росатом", газовий гігант "Газпром" поки що не мають очікуванного успіху справі залучення недорогого фінансування на великому ринку облігацій Китаю. Китайські банкіри та інвестори відкинули короткострокову перспективу випуску панда-бондів російськими компаніями.

Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

За даними Reuters, плани російських компаній залучити кошти на величезному китайському ринку облігацій для отримання дешевого фінансування наразі виявляються марними. Причина у тому, що китайські банки та інвестори уникають  цих відносин через побоювання західних санкцій.

Такі російські компанії, як державна ядерна корпорація "Росатом" і газовий гігант "Газпром" (GAZP.MM), сподівались на можливість продажу облігацій "панда", номінованих у юанях. Очікування з'явились відразу після візиту президента росії володимира путіна до Китаю на початку вересня 2025 року.

Втім, китайські банкіри та інвестори відкинули короткострокову перспективу випуску панда-бондів російськими компаніями.

Джерело, безпосередньо ознайомлене з ситуацією, повідомило, що регулюючі органи та банки побоюються вторинних санкційних ризиків.

- інформує Reuters.

Варто зазначити, що "Русал" та "Росатом" відмовилися від коментарів.  

"Газпром", який не може залучати фінансування в США чи Європі, але не потрапив під блокуючі санкції США, відомі як список SDN, не відповів на запит про коментар.

Представник китайської фондової біржі заявив Reuters, що йому не відомо про якісь конкретні плани випуску облігацій російськими компаніями. Кілька китайських інвесторів в облігації заявили, що будуть обережні з покупкою таких облігацій через геополітичні ризики.

Нагадаємо

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини Світу
Володимир Путін
Газпром
Reuters
Китай