Китайские инвесторы избегают иметь дело с компаниями РФ из-за действия западных санкций - Reuters

10:38 • 838 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
09:34 • 1972 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
06:00 • 35534 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
05:57 • 32755 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
05:47 • 26458 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 42921 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 24807 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 34497 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 62797 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 38762 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
Враг ударил по крупнейшему рынку Харькова: зафиксированы масштабные разрушения - мэр1 октября, 02:26 • 23289 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo07:33 • 22943 просмотра
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico08:02 • 12803 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel08:09 • 18946 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 9718 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя11:02 • 1608 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 4400 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto1 октября, 05:00 • 42921 просмотра
Осенний стол: что приготовить из тыквы, яблок и грушPhoto30 сентября, 13:38 • 6006 просмотра
Владимир Зеленский
Федор Вениславский
Алексей Чернышов
Юлия Свириденко
Виктор Орбан
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Николаевская область
Днепропетровская область
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 9844 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo07:33 • 23016 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 20732 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 24534 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 34719 просмотра
9К720 Искандер
Тесла Модель Y
Бильд
Нефть марки Brent
АК-74

Китайские инвесторы избегают иметь дело с компаниями РФ из-за действия западных санкций - Reuters

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Китайские банки и инвесторы отказываются от сотрудничества с российскими компаниями, такими как "Росатом" и "Газпром", из-за опасений вторичных санкций. Планы РФ привлечь финансирование на китайском рынке облигаций оказались тщетными.

Китайские инвесторы избегают иметь дело с компаниями РФ из-за действия западных санкций - Reuters

Ведущие компании из РФ, среди которых атомная корпорация "Росатом", газовый гигант "Газпром" пока не имеют ожидаемого успеха в деле привлечения недорогого финансирования на крупном рынке облигаций Китая. Китайские банкиры и инвесторы отвергли краткосрочную перспективу выпуска панда-бондов российскими компаниями.

Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По данным Reuters, планы российских компаний привлечь средства на огромном китайском рынке облигаций для получения дешевого финансирования пока оказываются тщетными. Причина в том, что китайские банки и инвесторы избегают этих отношений из-за опасений западных санкций.

Такие российские компании, как государственная ядерная корпорация "Росатом" и газовый гигант "Газпром" (GAZP.MM), надеялись на возможность продажи облигаций "панда", номинированных в юанях. Ожидания появились сразу после визита президента России Владимира Путина в Китай в начале сентября 2025 года.

Впрочем, китайские банкиры и инвесторы отвергли краткосрочную перспективу выпуска панда-бондов российскими компаниями.

Источник, непосредственно знакомый с ситуацией, сообщил, что регулирующие органы и банки опасаются вторичных санкционных рисков.

- информирует Reuters.

Стоит отметить, что "Русал" и "Росатом" отказались от комментариев.

"Газпром", который не может привлекать финансирование в США или Европе, но не попал под блокирующие санкции США, известные как список SDN, не ответил на запрос о комментарии.

Представитель китайской фондовой биржи заявил Reuters, что ему не известно о каких-либо конкретных планах выпуска облигаций российскими компаниями. Несколько китайских инвесторов в облигации заявили, что будут осторожны с покупкой таких облигаций из-за геополитических рисков.

Напомним

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Владимир Путин
Газпром
Reuters
Китай