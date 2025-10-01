Китайские инвесторы избегают иметь дело с компаниями РФ из-за действия западных санкций - Reuters
Китайские банки и инвесторы отказываются от сотрудничества с российскими компаниями, такими как "Росатом" и "Газпром", из-за опасений вторичных санкций. Планы РФ привлечь финансирование на китайском рынке облигаций оказались тщетными.
Ведущие компании из РФ, среди которых атомная корпорация "Росатом", газовый гигант "Газпром" пока не имеют ожидаемого успеха в деле привлечения недорогого финансирования на крупном рынке облигаций Китая. Китайские банкиры и инвесторы отвергли краткосрочную перспективу выпуска панда-бондов российскими компаниями.
По данным Reuters, планы российских компаний привлечь средства на огромном китайском рынке облигаций для получения дешевого финансирования пока оказываются тщетными. Причина в том, что китайские банки и инвесторы избегают этих отношений из-за опасений западных санкций.
Такие российские компании, как государственная ядерная корпорация "Росатом" и газовый гигант "Газпром" (GAZP.MM), надеялись на возможность продажи облигаций "панда", номинированных в юанях. Ожидания появились сразу после визита президента России Владимира Путина в Китай в начале сентября 2025 года.
Впрочем, китайские банкиры и инвесторы отвергли краткосрочную перспективу выпуска панда-бондов российскими компаниями.
Источник, непосредственно знакомый с ситуацией, сообщил, что регулирующие органы и банки опасаются вторичных санкционных рисков.
Стоит отметить, что "Русал" и "Росатом" отказались от комментариев.
"Газпром", который не может привлекать финансирование в США или Европе, но не попал под блокирующие санкции США, известные как список SDN, не ответил на запрос о комментарии.
Представитель китайской фондовой биржи заявил Reuters, что ему не известно о каких-либо конкретных планах выпуска облигаций российскими компаниями. Несколько китайских инвесторов в облигации заявили, что будут осторожны с покупкой таких облигаций из-за геополитических рисков.