Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39
21 вересня, 07:39 • 10435 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 23583 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 33261 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 46394 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 46950 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 66724 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 76740 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 60902 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 56384 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
21 вересня, 05:00
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 23585 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 25787 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 66729 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 76744 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 79375 перегляди
Китайська журналістка, яка першою повідомила про COVID-19, отримала ще чотири роки ув'язнення

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Китайську журналістку Чжан Чжан, засуджену у 2020 році за репортажі про ранні фази COVID-19 в Ухані, засудили до ще чотирьох років в'язниці. Її визнали винною за звинуваченням у "розпалюванні ворожнечі та провокуванні порушень громадського порядку".

Китайська журналістка, яка першою повідомила про COVID-19, отримала ще чотири роки ув'язнення

Китайську журналістку Чжан Чжан, засуджену у 2020 році до чотирьох років ув’язнення після репортажів із міста Ухань про ранні фази спалаху пандемії COVID-19, засудили до ще чотирьох років в’язниці. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Китайський суд у п’ятницю, 19 вересня, визнав 42-річну Чжан винною за звинуваченням у "розпалюванні ворожнечі та провокуванні порушень громадського порядку" у Китаї, за тим самим звинуваченням, за яким її ув’язнили в грудні 2020 року після опублікованих нею репортажів із розповідями з міста Ухань, звідки почалась пандемія COVID-19, про раннє поширення коронавірусу.

Чжан спочатку заарештували після кількох місяців публікації репортажів, зокрема відео, з переповнених уханьських лікарень та порожніх вулиць, які змальовували більш жахливу ранню картину хвороби, ніж офіційна версія. Тоді її адвокат Жень Цюаньню стверджував, що на переконання Чжан її переслідували за свободу слова, а не через офіційно висунуті обвинувачення.

Спроба Чжан тоді оголосити голодування на знак протесту проти дій влади завершилась тим, що поліцейські стали зв’язувати їй руки та примусово годувати через зонд.

Учені виявили чотири типи реакції на вакцини проти COVID-19 та групу ризику18.09.25, 15:19 • 2198 переглядiв

У травні минулого року, після відбуття терміну покарання, Чжан звільнили, проте за три місяці знову затримали і зрештою офіційно заарештували, помістивши до одного з центрів утримання під вартою в Шанхаї.

Колишній адвокат засудженої Жень вважає, що п’ятничний вирок пов’язаний із коментарями Чжан на закордонних веб-сайтах про порушення прав людини в КНР.

"Репортери без кордонів", нью-йоркський Комітет захисту журналістів та ряд інших правозахисних організацій виступили із заявами про безпідставність і надуманість звинувачень Чжан, назвавши вирок відвертим актом переслідування за її журналістську роботу та вимагаючи від китайської влади зняти всі звинувачення та негайно звільнити жінку.

Офіційні особи Пекіна наразі ніяк не коментують новий вирок Чжан.

За даними "Репортерів без кордонів", Китай має найбільшу у світі в’язницю для журналістів, де за ґратами перебуває щонайменше 124 працівники ЗМІ.

У США ключовий комітет припиняє рекомендувати дорослим вакцинацію від COVID-1920.09.25, 15:34 • 3968 переглядiв

Ольга Розгон

