Китайська журналістка, яка першою повідомила про COVID-19, отримала ще чотири роки ув'язнення
Китайську журналістку Чжан Чжан, засуджену у 2020 році за репортажі про ранні фази COVID-19 в Ухані, засудили до ще чотирьох років в'язниці. Її визнали винною за звинуваченням у "розпалюванні ворожнечі та провокуванні порушень громадського порядку".
Китайську журналістку Чжан Чжан, засуджену у 2020 році до чотирьох років ув’язнення після репортажів із міста Ухань про ранні фази спалаху пандемії COVID-19, засудили до ще чотирьох років в’язниці. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Китайський суд у п’ятницю, 19 вересня, визнав 42-річну Чжан винною за звинуваченням у "розпалюванні ворожнечі та провокуванні порушень громадського порядку" у Китаї, за тим самим звинуваченням, за яким її ув’язнили в грудні 2020 року після опублікованих нею репортажів із розповідями з міста Ухань, звідки почалась пандемія COVID-19, про раннє поширення коронавірусу.
Чжан спочатку заарештували після кількох місяців публікації репортажів, зокрема відео, з переповнених уханьських лікарень та порожніх вулиць, які змальовували більш жахливу ранню картину хвороби, ніж офіційна версія. Тоді її адвокат Жень Цюаньню стверджував, що на переконання Чжан її переслідували за свободу слова, а не через офіційно висунуті обвинувачення.
Спроба Чжан тоді оголосити голодування на знак протесту проти дій влади завершилась тим, що поліцейські стали зв’язувати їй руки та примусово годувати через зонд.
У травні минулого року, після відбуття терміну покарання, Чжан звільнили, проте за три місяці знову затримали і зрештою офіційно заарештували, помістивши до одного з центрів утримання під вартою в Шанхаї.
Колишній адвокат засудженої Жень вважає, що п’ятничний вирок пов’язаний із коментарями Чжан на закордонних веб-сайтах про порушення прав людини в КНР.
"Репортери без кордонів", нью-йоркський Комітет захисту журналістів та ряд інших правозахисних організацій виступили із заявами про безпідставність і надуманість звинувачень Чжан, назвавши вирок відвертим актом переслідування за її журналістську роботу та вимагаючи від китайської влади зняти всі звинувачення та негайно звільнити жінку.
Офіційні особи Пекіна наразі ніяк не коментують новий вирок Чжан.
За даними "Репортерів без кордонів", Китай має найбільшу у світі в’язницю для журналістів, де за ґратами перебуває щонайменше 124 працівники ЗМІ.
