Китайская журналистка, первой сообщившая о COVID-19, получила еще четыре года тюрьмы

Китайская журналистка Чжан Чжан, приговоренная в 2020 году к четырем годам заключения после репортажей из города Ухань о ранних фазах вспышки пандемии COVID-19, приговорена к еще четырем годам тюрьмы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Китайский суд в пятницу, 19 сентября, признал 42-летнюю Чжан виновной по обвинению в "разжигании вражды и провоцировании нарушений общественного порядка" в Китае, по тому же обвинению, по которому ее заключили в декабре 2020 года после опубликованных ею репортажей с рассказами из города Ухань, откуда началась пандемия COVID-19, о раннем распространении коронавируса.

Чжан изначально арестовали после нескольких месяцев публикации репортажей, в том числе видео, из переполненных уханьских больниц и пустых улиц, которые рисовали более ужасающую раннюю картину болезни, чем официальная версия. Тогда ее адвокат Жэнь Цюаньню утверждал, что по убеждению Чжан ее преследовали за свободу слова, а не из-за официально выдвинутых обвинений.

Попытка Чжан тогда объявить голодовку в знак протеста против действий властей завершилась тем, что полицейские стали связывать ей руки и принудительно кормить через зонд.

В мае прошлого года, после отбытия срока наказания, Чжан освободили, однако через три месяца снова задержали и в конце концов официально арестовали, поместив в один из центров содержания под стражей в Шанхае.

Бывший адвокат осужденной Жэнь считает, что пятничный приговор связан с комментариями Чжан на зарубежных веб-сайтах о нарушениях прав человека в КНР.

"Репортеры без границ", нью-йоркский Комитет защиты журналистов и ряд других правозащитных организаций выступили с заявлениями о безосновательности и надуманности обвинений Чжан, назвав приговор откровенным актом преследования за ее журналистскую работу и требуя от китайских властей снять все обвинения и немедленно освободить женщину.

Официальные лица Пекина пока никак не комментируют новый приговор Чжан.

По данным "Репортеров без границ", Китай имеет крупнейшую в мире тюрьму для журналистов, где за решеткой находится по меньшей мере 124 работника СМИ.

