Китайская журналистка, первой сообщившая о COVID-19, получила еще четыре года тюрьмы

$41.250.00
48.780.00
ukenru
Эксклюзив
12:26 • 3478 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 11442 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 24805 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 34004 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 47413 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 67505 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 77279 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 61106 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 56543 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 49723 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.9м/с
46%
755мм
Популярные новости
Потери врага: минус тысяча солдат и 29 крылатых ракет за сутки21 сентября, 04:49 • 4130 просмотра
Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера, День работников леса: что сегодня отмечают в мире и Украине21 сентября, 05:32 • 6518 просмотра
Оккупанты требуют уменьшить употребление украинского языка на временно оккупированных территориях - ЦНС21 сентября, 06:03 • 11342 просмотра
В сеть слили личные данные около 20 млн украинцев - нардеп Федиенко21 сентября, 06:10 • 17048 просмотра
Трамп думал, что остановить войну рф против Украины будет самой простой задачей21 сентября, 06:46 • 5302 просмотра
публикации
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 24825 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 26249 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 67510 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 77284 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 80101 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Джо Байден
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 66090 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 80101 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 36619 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 37411 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 39284 просмотра
Актуальное
МиГ-31
ТикТок
Фокс Ньюс
Truth Social
Ми-8

Китайская журналистка, первой сообщившая о COVID-19, получила еще четыре года тюрьмы

Киев • УНН

 • 1314 просмотра

Китайская журналистка Чжан Чжан, осужденная в 2020 году за репортажи о ранних фазах COVID-19 в Ухане, приговорена к еще четырем годам тюрьмы. Ее признали виновной по обвинению в «разжигании вражды и провоцировании нарушений общественного порядка».

Китайская журналистка, первой сообщившая о COVID-19, получила еще четыре года тюрьмы

Китайская журналистка Чжан Чжан, приговоренная в 2020 году к четырем годам заключения после репортажей из города Ухань о ранних фазах вспышки пандемии COVID-19, приговорена к еще четырем годам тюрьмы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Китайский суд в пятницу, 19 сентября, признал 42-летнюю Чжан виновной по обвинению в "разжигании вражды и провоцировании нарушений общественного порядка" в Китае, по тому же обвинению, по которому ее заключили в декабре 2020 года после опубликованных ею репортажей с рассказами из города Ухань, откуда началась пандемия COVID-19, о раннем распространении коронавируса.

Чжан изначально арестовали после нескольких месяцев публикации репортажей, в том числе видео, из переполненных уханьских больниц и пустых улиц, которые рисовали более ужасающую раннюю картину болезни, чем официальная версия. Тогда ее адвокат Жэнь Цюаньню утверждал, что по убеждению Чжан ее преследовали за свободу слова, а не из-за официально выдвинутых обвинений.

Попытка Чжан тогда объявить голодовку в знак протеста против действий властей завершилась тем, что полицейские стали связывать ей руки и принудительно кормить через зонд.

Ученые выявили четыре типа реакции на вакцины против COVID-19 и группу риска18.09.25, 15:19 • 2213 просмотров

В мае прошлого года, после отбытия срока наказания, Чжан освободили, однако через три месяца снова задержали и в конце концов официально арестовали, поместив в один из центров содержания под стражей в Шанхае.

Бывший адвокат осужденной Жэнь считает, что пятничный приговор связан с комментариями Чжан на зарубежных веб-сайтах о нарушениях прав человека в КНР.

"Репортеры без границ", нью-йоркский Комитет защиты журналистов и ряд других правозащитных организаций выступили с заявлениями о безосновательности и надуманности обвинений Чжан, назвав приговор откровенным актом преследования за ее журналистскую работу и требуя от китайских властей снять все обвинения и немедленно освободить женщину.

Официальные лица Пекина пока никак не комментируют новый приговор Чжан.

По данным "Репортеров без границ", Китай имеет крупнейшую в мире тюрьму для журналистов, где за решеткой находится по меньшей мере 124 работника СМИ.

В США ключевой комитет прекращает рекомендовать взрослым вакцинацию от COVID-1920.09.25, 15:34 • 3996 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Ухань
Пекин
Китай