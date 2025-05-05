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Китай випробовує найшвидший у світі поїзд із надточною системою гальмування

Київ • УНН

 • 4880 перегляди

Китай проводить випробування прототипу CR450, найшвидшого поїзда у світі. Він має унікальну систему гальмування, яка дозволяє зупинитися з 400 км/год за 112 секунд.

Китай випробовує найшвидший у світі поїзд із надточною системою гальмування

У Китаї стартували випробування високошвидкісного поїзда нового покоління, який буде найшвидшим поїздом у світі. Про це повідомляє урядовий портал КНР, пише УНН.

Деталі

Зокрема, йдеться про прототип високошвидкісного поїзда CR450 — найшвидшого високошвидкісного поїзда у світі. Наразі, за інформацією, у Китаї він проходить типові випробування.

Повідомляється, що однією з ключових особливостей CR450 є унікальна система гальмування: поїзд повинен повністю зупинитися з 400 км/год всього за 112 секунд, подолавши при цьому 6500 метрів. Це вимагає виняткової точності — зокрема, точність виготовлення гальмівної маточини має бути не більше 0,005 міліметра, що вшістнадцятеро тонше за людське волосся.

Як зазначається на урядовому порталі Китаю, після місяців досліджень китайська технічна група не тільки впоралася із завданням оброблення маточини на токарному верстаті, а й усунула цілий етап виробництва і подвоїла ефективність порівняно із зарубіжними технологіями шліфування.

Нагадаємо

В грудні 2024 Китай презентував прототип поїзда CR450, здатний розвивати швидкість 450 км/год.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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