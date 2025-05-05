Китай испытывает самый быстрый в мире поезд со сверхточной системой торможения

В Китае стартовали испытания высокоскоростного поезда нового поколения, который будет самым быстрым поездом в мире. Об этом сообщает правительственный портал КНР, пишет УНН.

Детали

В частности, речь идет о прототипе высокоскоростного поезда CR450 — самого быстрого высокоскоростного поезда в мире. В настоящее время, по информации, в Китае он проходит типовые испытания.

Сообщается, что одной из ключевых особенностей CR450 является уникальная система торможения: поезд должен полностью остановиться с 400 км/ч всего за 112 секунд, преодолев при этом 6500 метров. Это требует исключительной точности — в частности, точность изготовления тормозной маточины должна быть не более 0,005 миллиметра, что в шестнадцать раз тоньше человеческого волоса.

Как отмечается на правительственном портале Китая, после месяцев исследований китайская техническая группа не только справилась с задачей обработки маточины на токарном станке, но и устранила целый этап производства и удвоила эффективность по сравнению с зарубежными технологиями шлифования.

Напомним

В декабре 2024 Китай представил прототип поезда CR450, способный развивать скорость 450 км/ч.