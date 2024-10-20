Китай підтримує інтеграцію військ кндр до рф, щоб подивитися на їхню ефективність на європейському полі бою - Тимочко
Київ • УНН
Китай зацікавлений у розширенні взаємодії військ кндр та рф для оцінки адаптації азійських військ до європейського поля бою. До росії очікується прибуття 12 тис. північнокорейських військових.
росія і КНДР є проксі-країнами для Китаю, тому Пекін зацікавлений у розширенні взаємодії військ для того, щоб побачити, як азійські війська зможуть бути адаптованими до ведення бойових дій на європейських теренах.
Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телемарафону, передає УНН.
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Що Північна Корея, що росія, вони є проксі-країнами для Китаю. Китай насамперед зацікавлений в зацікавлений у розширеній взаємодії військ для того, побачити, як азійські війська, або північнокорейські зможуть бути адаптованими до ведення бойових дій на європейських теренах. Як зможуть будуть діяти в абсолютно чужих для них умовах - мовних, ментальних, кліматичних. Це такий експеримент на північнокорейцях для того, щоб Китай отримав свої сфери впливу і зміг сковувати сили Японії і Південної Кореї
Нагадаємо
У російському владивостоці вже розгорнутий спецназ із кндр чисельністю у 1500 вояків.
Загалом очікується, що до росії прибуде 12 тис. північнокорейських військових.