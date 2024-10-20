Супутник зафіксував переміщення військ кндр до росії - ЦПД
Київ • УНН
У владивостоці вже розгорнуто 1500 північнокорейських спецназівців. Загалом очікується прибуття 12 тис. військових кндр до росії для участі в бойових діях проти України.
У російському владивостоці вже розгорнутий спецназ із кндр чисельністю у 1500 вояків. Загалом очікується, що до росії прибуде 12 тис. північнокорейських військових.
Про це повідомив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко із посиланням на супутникові знімки, передає УНН.
Деталі
Пересування військ КНДР до росії фіксується з супутника. До 12 тисяч військових, у владивостоці вже розгорнутий спецназ у чисельності 1500 вояків
Він зазначив, що за переміщенням військ кндр стежать розвідки Південної Кореї та України.
Нагадаємо
Російська армія готує близько 11 тис. північнокорейських солдатів для участі в бойових діях проти України на чотирьох полігонах.
У цілях визначення розмірів головного убору, уніформи та взуття для північнокорейських солдатів, які прибувають у рф для участі в агресії проти України, росіяни застосовують анкетування корейською мовою.