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Спутник зафиксировал перемещение войск кндр к россии - ЦПД

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20 октября 2024, 10:20  •  1865 просмотра

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Во Владивостоке уже развернуто 1500 северокорейских спецназовцев. В целом ожидается прибытие 12 тыс. военных кндр в россию для участия в боевых действиях против Украины.

В российском Владивостоке уже развернут спецназ из КНДР численностью в 1500 воинов. В целом ожидается, что в Россию прибудет 12 тыс. северокорейских военных.

Об этом сообщил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко с ссылкой на спутниковые снимки, передает УНН.

Детали

Передвижение войск КНДР в Россию фиксируется со спутника. До 12 тысяч военных, во владивостоке уже развернут спецназ в численности 1500 воинов

- сообщил Коваленко. 
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Он отметил, что за перемещением войск КНДР следят разведки Южной Кореи и Украины.

Напомним,

Российская армия готовит около 11 тыс. северокорейских солдатдля участия в боевых действиях против Украины на четырех полигонах.  

В целях определения размеров головного убора, униформы и обуви для северокорейских солдат, прибывающих в рф для участия в агрессии против Украины, россияне применяют анкетирование на корейском языке. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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