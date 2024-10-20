Спутник зафиксировал перемещение войск кндр к россии - ЦПД
Киев • УНН
Во Владивостоке уже развернуто 1500 северокорейских спецназовцев. В целом ожидается прибытие 12 тыс. военных кндр в россию для участия в боевых действиях против Украины.
В российском Владивостоке уже развернут спецназ из КНДР численностью в 1500 воинов. В целом ожидается, что в Россию прибудет 12 тыс. северокорейских военных.
Об этом сообщил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко с ссылкой на спутниковые снимки, передает УНН.
Детали
Передвижение войск КНДР в Россию фиксируется со спутника. До 12 тысяч военных, во владивостоке уже развернут спецназ в численности 1500 воинов
Он отметил, что за перемещением войск КНДР следят разведки Южной Кореи и Украины.
Напомним,
Российская армия готовит около 11 тыс. северокорейских солдатдля участия в боевых действиях против Украины на четырех полигонах.
В целях определения размеров головного убора, униформы и обуви для северокорейских солдат, прибывающих в рф для участия в агрессии против Украины, россияне применяют анкетирование на корейском языке.