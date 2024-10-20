Спутник зафиксировал перемещение войск кндр к россии - ЦПД

В российском Владивостоке уже развернут спецназ из КНДР численностью в 1500 воинов. В целом ожидается, что в Россию прибудет 12 тыс. северокорейских военных.

Об этом сообщил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко с ссылкой на спутниковые снимки, передает УНН.

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Передвижение войск КНДР в Россию фиксируется со спутника. До 12 тысяч военных, во владивостоке уже развернут спецназ в численности 1500 воинов