Китай поддерживает интеграцию войск кндр в рф, чтобы посмотреть на их эффективность на европейском поле боя - Тимочко
Киев • УНН
Китай заинтересован в расширении взаимодействия войск КНДР и РФ для оценки адаптации азиатских войск к европейскому полю боя. В Россию ожидается прибытие 12 тыс. северокорейских военных.
Россия и КНДР являются прокси-странами для Китая, поэтому Пекин заинтересован в расширении взаимодействия войск для того, чтобы увидеть, как азиатские войска смогут быть адаптированными к ведению боевых действий на европейских территориях.
Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Что Северная Корея, что Россия, они являются прокси-странами для Китая. Китай прежде всего заинтересован в заинтересован в расширенном взаимодействии войск для того, чтобы увидеть, как азиатские войска, или северокорейские смогут быть адаптированными к ведению боевых действий на европейских территориях. Как смогут будут действовать в совершенно чужих для них условиях - языковых, ментальных, климатических. Это такой эксперимент на северокорейцах для того, чтобы Китай получил свои сферы влияния и смог сковывать силы Японии и Южной Кореи
Напомним,
В российском Владивостоке уже развернут спецназ из кндр численностью в 1500 воинов.
В целом ожидается, что в Россию прибудет 12 тыс. северокорейских военных.