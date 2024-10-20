Китай поддерживает интеграцию войск кндр в рф, чтобы посмотреть на их эффективность на европейском поле боя - Тимочко

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20 октября 2024, 11:41  •  3295 просмотра

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Китай заинтересован в расширении взаимодействия войск КНДР и РФ для оценки адаптации азиатских войск к европейскому полю боя. В Россию ожидается прибытие 12 тыс. северокорейских военных.

Россия и КНДР являются прокси-странами для Китая, поэтому Пекин заинтересован в расширении взаимодействия войск для того, чтобы увидеть, как азиатские войска смогут быть адаптированными к ведению боевых действий на европейских территориях.

Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Что Северная Корея, что Россия, они являются прокси-странами для Китая. Китай прежде всего заинтересован в заинтересован в расширенном взаимодействии войск для того, чтобы увидеть, как азиатские войска, или северокорейские смогут быть адаптированными к ведению боевых действий на европейских территориях. Как смогут будут действовать в совершенно чужих для них условиях - языковых, ментальных, климатических. Это такой эксперимент на северокорейцах для того, чтобы Китай получил свои сферы влияния и смог сковывать силы Японии и Южной Кореи

- сказал Тимочко. 

Напомним,

В российском Владивостоке уже развернут спецназ из кндр численностью в 1500 воинов.

В целом ожидается, что в Россию прибудет 12 тыс. северокорейских военных. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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