Київський апеляційний суд залишив нардепа Дубінського під вартою
Київ • УНН
Київський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурорів, залишивши народного депутата Олександра Дубінського під вартою. Можливість внесення застави скасовано, оскільки суд погодився з доводами про ризики впливу на свідків та ухилення від правосуддя.
Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Офісу Генерального прокурора та залишив під вартою народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Можливість внесення застави - скасована, передає УНН.
Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Офісу Генерального прокурора та скасував рішення суду першої інстанції в частині визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави
І хоч правоохоронці не вказують імені нардепа - УНН стало відомо, що йдеться про Олександра Дубінського.
Деталі
Суд апеляційної інстанції погодився з доводами сторони обвинувачення про наявність ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, зокрема можливість впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню та ухилення від правосуддя.
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо народного депутата, підозрюваного у державній зраді, залишено без альтернативи внесення застави
Нагадаємо
Олександр Дубінський - нардеп Верховної Ради 9-го скликання від "Слуги народу".
У 2025 році ДБР скерували до суду обвинувальний акт у справі Дубінського та його експомічника щодо незаконного переправлення іншої особи через державний кордон України. Ідеться про сприяння вивезенню за кордон брата його цивільної дружини. У 2024 році ДБР завершило розслідування щодо державної зради учасників злочинної організації, де фігурував Дубінський. Справу передали до суду.