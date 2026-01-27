Київський апеляційний суд залишив нардепа Дубінського під вартою

Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Офісу Генерального прокурора та залишив під вартою народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Можливість внесення застави - скасована, передає УНН.

Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Офісу Генерального прокурора та скасував рішення суду першої інстанції в частині визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави - йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

І хоч правоохоронці не вказують імені нардепа - УНН стало відомо, що йдеться про Олександра Дубінського.

Деталі

Суд апеляційної інстанції погодився з доводами сторони обвинувачення про наявність ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, зокрема можливість впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню та ухилення від правосуддя.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо народного депутата, підозрюваного у державній зраді, залишено без альтернативи внесення застави - резюмували в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо

Олександр Дубінський - нардеп Верховної Ради 9-го скликання від "Слуги народу".

У 2025 році ДБР скерували до суду обвинувальний акт у справі Дубінського та його експомічника щодо незаконного переправлення іншої особи через державний кордон України. Ідеться про сприяння вивезенню за кордон брата його цивільної дружини. У 2024 році ДБР завершило розслідування щодо державної зради учасників злочинної організації, де фігурував Дубінський. Справу передали до суду.