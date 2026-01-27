$43.130.01
Ексклюзив
15:20
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Популярнi новини
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18 • 32440 перегляди
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано27 січня, 07:41 • 15377 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду27 січня, 08:03 • 19641 перегляди
Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіянPhoto27 січня, 09:41 • 18771 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 22141 перегляди
Київський апеляційний суд залишив нардепа Дубінського під вартою

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Київський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурорів, залишивши народного депутата Олександра Дубінського під вартою. Можливість внесення застави скасовано, оскільки суд погодився з доводами про ризики впливу на свідків та ухилення від правосуддя.

Київський апеляційний суд залишив нардепа Дубінського під вартою

Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Офісу Генерального прокурора та залишив під вартою народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Можливість внесення застави - скасована, передає УНН.

Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Офісу Генерального прокурора та скасував рішення суду першої інстанції в частині визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави 

- йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

 І хоч правоохоронці не вказують імені нардепа - УНН стало відомо, що йдеться про Олександра Дубінського.

Деталі

Суд апеляційної інстанції погодився з доводами сторони обвинувачення про наявність ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, зокрема можливість впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню та ухилення від правосуддя.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо народного депутата, підозрюваного у державній зраді, залишено без альтернативи внесення застави 

- резюмували в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо

Олександр Дубінський - нардеп Верховної Ради 9-го скликання від "Слуги народу". 

У 2025 році ДБР скерували до суду обвинувальний акт у справі Дубінського та його експомічника щодо незаконного переправлення іншої особи через державний кордон України. Ідеться про сприяння вивезенню за кордон брата його цивільної дружини. У 2024 році ДБР завершило розслідування щодо державної зради учасників злочинної організації, де фігурував Дубінський. Справу передали до суду.

Антоніна Туманова

