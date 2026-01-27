Киевский апелляционный суд оставил нардепа Дубинского под стражей

Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуроров Офиса Генерального прокурора и оставил под стражей народного депутата Александра Дубинского, подозреваемого в государственной измене. Возможность внесения залога - отменена, передает УНН.

Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуроров Офиса Генерального прокурора и отменил решение суда первой инстанции в части определения альтернативной меры пресечения в виде залога - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

И хотя правоохранители не указывают имени нардепа - УНН стало известно, что речь идет об Александре Дубинском.

Детали

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами стороны обвинения о наличии рисков, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством, в частности возможность влияния на свидетелей, препятствование уголовному производству и уклонение от правосудия.

Мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении народного депутата, подозреваемого в государственной измене, оставлена без альтернативы внесения залога - резюмировали в Офисе Генпрокурора.

Напомним

Александр Дубинский - нардеп Верховной Рады 9-го созыва от "Слуги народа".

В 2025 году ГБР направило в суд обвинительный акт по делу Дубинского и его экс-помощника относительно незаконной переправки другого лица через государственную границу Украины. Речь идет о содействии вывозу за границу брата его гражданской жены. В 2024 году ГБР завершило расследование относительно государственной измены участников преступной организации, где фигурировал Дубинский. Дело передали в суд.