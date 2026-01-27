Киевский апелляционный суд оставил нардепа Дубинского под стражей

$43.130.01
Эксклюзив
15:20 • 6462 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
14:04 • 8746 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 20451 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 15885 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 13479 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 23275 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 25560 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
27 января, 08:29 • 16949 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
27 января, 07:30 • 18968 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 33726 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Популярные новости
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго27 января, 06:18 • 32440 просмотра
Атака рф на Броды 27 января: в городе чувствуется дым, обучение в школах отменено27 января, 07:41 • 15377 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении27 января, 08:03 • 19641 просмотра
Минобороны рф заявило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки: карты DeepState опровергают ложь россиянPhoto27 января, 09:41 • 18771 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 22141 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
15:20 • 6462 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков14:54 • 6656 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
13:14 • 20451 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 22315 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34 • 23275 просмотра
УНН Lite
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины15:38 • 1646 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык11:53 • 10690 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 27181 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 26375 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 26609 просмотра
Киевский апелляционный суд оставил нардепа Дубинского под стражей

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуроров, оставив народного депутата Александра Дубинского под стражей. Возможность внесения залога отменена, поскольку суд согласился с доводами о рисках влияния на свидетелей и уклонения от правосудия.

Киевский апелляционный суд оставил нардепа Дубинского под стражей

Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуроров Офиса Генерального прокурора и оставил под стражей народного депутата Александра Дубинского, подозреваемого в государственной измене. Возможность внесения залога - отменена, передает УНН.

Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуроров Офиса Генерального прокурора и отменил решение суда первой инстанции в части определения альтернативной меры пресечения в виде залога 

- говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

 И хотя правоохранители не указывают имени нардепа - УНН стало известно, что речь идет об Александре Дубинском.

Детали

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами стороны обвинения о наличии рисков, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством, в частности возможность влияния на свидетелей, препятствование уголовному производству и уклонение от правосудия.

Мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении народного депутата, подозреваемого в государственной измене, оставлена без альтернативы внесения залога 

- резюмировали в Офисе Генпрокурора.

Напомним

Александр Дубинский - нардеп Верховной Рады 9-го созыва от "Слуги народа". 

В 2025 году ГБР направило в суд обвинительный акт по делу Дубинского и его экс-помощника относительно незаконной переправки другого лица через государственную границу Украины. Речь идет о содействии вывозу за границу брата его гражданской жены. В 2024 году ГБР завершило расследование относительно государственной измены участников преступной организации, где фигурировал Дубинский. Дело передали в суд.

Антонина Туманова

ПолитикаКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины