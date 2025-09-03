$41.370.05
2 вересня, 11:50 • 47615 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 78206 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 118294 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 133160 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 72420 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 135300 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 49349 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 87518 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53602 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108540 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Київська область пережила масовану атаку дронами: пошкоджено авто та будинки

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Київська область зазнала масованої атаки ударними дронами в ніч на 3 вересня. У Вишгороді сталося загоряння уламків збитої цілі, пошкоджено авто та скління будинків.

Київська область пережила масовану атаку дронами: пошкоджено авто та будинки

Київська область у ніч на середу, 3 вересня, зазнала масованої атаки ударними дронами. Про це повідомляє Київська ОВА, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у Вишгороді внаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками.

Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежа ліквідована. Попередньо без потерпілих. Усі оперативні служби залучені

- йдеться у повідомленні.

В Київській ОВА попередили, що ворог продовжує тероризувати мирні населені пункти, і закликали громадян залишатися в укриттях, поки небезпека не мине.

Нагадаємо

В ніч на середу, 3 вересня, росіяни масовано атакували Україну з повітря. О 0:11 керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про падіння БпЛА у Деснянському районі столиці.

Атака росіян на Харківщину: загинули три жінки02.09.25, 23:25 • 2670 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Київська область
Вишгород
Україна
Київ