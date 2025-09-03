Київська область пережила масовану атаку дронами: пошкоджено авто та будинки
Київ • УНН
Київська область зазнала масованої атаки ударними дронами в ніч на 3 вересня. У Вишгороді сталося загоряння уламків збитої цілі, пошкоджено авто та скління будинків.
Київська область у ніч на середу, 3 вересня, зазнала масованої атаки ударними дронами. Про це повідомляє Київська ОВА, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у Вишгороді внаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками.
Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежа ліквідована. Попередньо без потерпілих. Усі оперативні служби залучені
В Київській ОВА попередили, що ворог продовжує тероризувати мирні населені пункти, і закликали громадян залишатися в укриттях, поки небезпека не мине.
Нагадаємо
В ніч на середу, 3 вересня, росіяни масовано атакували Україну з повітря. О 0:11 керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про падіння БпЛА у Деснянському районі столиці.
Атака росіян на Харківщину: загинули три жінки02.09.25, 23:25 • 2670 переглядiв