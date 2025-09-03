$41.370.05
2 сентября, 11:50 • 47657 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 78283 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 118327 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 133192 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 72436 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 135316 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 49353 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 87522 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 53602 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108540 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Киевская область пережила массированную атаку дронами: повреждены авто и дома

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Киевская область подверглась массированной атаке ударными дронами в ночь на 3 сентября. В Вышгороде произошло возгорание обломков сбитой цели, повреждены авто и остекление домов.

Киевская область пережила массированную атаку дронами: повреждены авто и дома

Киевская область в ночь на среду, 3 сентября, подверглась массированной атаке ударными дронами. Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в Вышгороде в результате вражеской атаки произошло возгорание обломков сбитой цели между жилыми многоэтажными домами.

Поврежден автомобиль и остекление домов. Пожар ликвидирован. Предварительно без пострадавших. Все оперативные службы задействованы

- говорится в сообщении.

В Киевской ОВА предупредили, что враг продолжает терроризировать мирные населенные пункты, и призвали граждан оставаться в укрытиях, пока опасность не минует.

Напомним

В ночь на среду, 3 сентября, россияне массированно атаковали Украину с воздуха. В 0:11 руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил о падении БпЛА в Деснянском районе столицы.

