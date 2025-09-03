Киевская область пережила массированную атаку дронами: повреждены авто и дома
Киев • УНН
Киевская область подверглась массированной атаке ударными дронами в ночь на 3 сентября. В Вышгороде произошло возгорание обломков сбитой цели, повреждены авто и остекление домов.
Киевская область в ночь на среду, 3 сентября, подверглась массированной атаке ударными дронами. Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в Вышгороде в результате вражеской атаки произошло возгорание обломков сбитой цели между жилыми многоэтажными домами.
Поврежден автомобиль и остекление домов. Пожар ликвидирован. Предварительно без пострадавших. Все оперативные службы задействованы
В Киевской ОВА предупредили, что враг продолжает терроризировать мирные населенные пункты, и призвали граждан оставаться в укрытиях, пока опасность не минует.
Напомним
В ночь на среду, 3 сентября, россияне массированно атаковали Украину с воздуха. В 0:11 руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил о падении БпЛА в Деснянском районе столицы.
Атака россиян на Харьковщину: погибли три женщины02.09.25, 23:25 • 2674 просмотра