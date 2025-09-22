Київ та Київська область готуються до різкого похолодання з 23 вересня - Укргідрометцентр
Київ • УНН
З 23 по 27 вересня у Києві та області очікується похолодання. 24 вересня температура вдень знизиться на 8-10°С, а вночі можливі заморозки на ґрунті.
З 23 по 27 вересня у Києві і Київській області очікується зміна погоди на похолодання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
У вівторок, 23 вересня, синоптики прогнозують комфортну по-справжньому літню погоду без опадів. А вже у середу, 24 вересня, через Київщину з півночі на південь переміститься холодний атмосферний фронт, який принесе невеликий дощ.
Свіжий подих осені спочатку буде відчутнішим вдень, коли 24 вересня відразу на 8-10°С стане холодніше, ніж попереднього дня, надалі (25-27 вересня) денна температура вже становитиме звичніші 11-17°С
Там додали, що ночі прогнозуються холодними, аж до появи перших заморозків на ґрунту.
