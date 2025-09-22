Київ та Київська область готуються до різкого похолодання з 23 вересня - Укргідрометцентр

$41.250.00
48.420.36
ukenru
12:19 • 3806 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 7036 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 14419 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 30191 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 33101 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 22436 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 36129 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 22608 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 33248 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47594 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
24%
753мм
Популярнi новини
Внаслідок масованої атаки на Запоріжжя зруйновано приватний будинок: під завалами можуть бути люди Video22 вересня, 04:41 • 15717 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 26774 перегляди
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язкуPhoto10:21 • 11670 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 13080 перегляди
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск11:27 • 10102 перегляди
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 13135 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
11:25 • 14440 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України09:32 • 30210 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 33119 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 36141 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Донецька область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 13135 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США10:56 • 5880 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 26815 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 82358 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 105124 перегляди
Актуальне
Financial Times
Дія (сервіс)
The New York Times
Bild
ChatGPT

Київ та Київська область готуються до різкого похолодання з 23 вересня - Укргідрометцентр

Київ • УНН

 • 34 перегляди

З 23 по 27 вересня у Києві та області очікується похолодання. 24 вересня температура вдень знизиться на 8-10°С, а вночі можливі заморозки на ґрунті.

Київ та Київська область готуються до різкого похолодання з 23 вересня - Укргідрометцентр

З 23 по 27 вересня у Києві і Київській області очікується зміна погоди на похолодання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі

У вівторок, 23 вересня, синоптики прогнозують комфортну по-справжньому літню погоду без опадів. А вже у середу, 24 вересня, через Київщину з півночі на південь переміститься холодний атмосферний фронт, який принесе невеликий дощ.

Свіжий подих осені спочатку буде відчутнішим вдень, коли 24 вересня відразу на 8-10°С стане холодніше, ніж попереднього дня, надалі (25-27 вересня) денна температура вже становитиме звичніші 11-17°С

- заявили в Укргідрометцентрі.

Там додали, що ночі прогнозуються холодними, аж до появи перших заморозків на ґрунту.

Якою буде погода 23 вересня: синоптик озвучила прогноз на вівторок22.09.25, 12:52 • 1696 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоКиївКиївська областьПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Київ