Киев и Киевская область готовятся к резкому похолоданию с 23 сентября - Укргидрометцентр

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53 • 6998 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
11:25 • 14393 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
09:32 • 30165 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
22 сентября, 07:19 • 33077 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 22426 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 36111 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 22606 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
21 сентября, 12:26 • 33245 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 47594 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть людиVideo22 сентября, 04:41 • 15718 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 26775 просмотра
Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связиPhoto10:21 • 11672 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 13081 просмотра
Польша будет сбивать объекты, явно нарушающие воздушное пространство - Туск11:27 • 10104 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 13096 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
11:25 • 14396 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины09:32 • 30167 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 07:19 • 33080 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22 сентября, 05:30 • 36115 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 13096 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США10:56 • 5868 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 26785 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 82351 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 105119 просмотра
Киев и Киевская область готовятся к резкому похолоданию с 23 сентября - Укргидрометцентр

Киев • УНН

 • 18 просмотра

С 23 по 27 сентября в Киеве и области ожидается похолодание. 24 сентября температура днем снизится на 8-10°С, а ночью возможны заморозки на почве.

Киев и Киевская область готовятся к резкому похолоданию с 23 сентября - Укргидрометцентр

С 23 по 27 сентября в Киеве и Киевской области ожидается изменение погоды на похолодание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

Во вторник, 23 сентября, синоптики прогнозируют комфортную по-настоящему летнюю погоду без осадков. А уже в среду, 24 сентября, через Киевщину с севера на юг переместится холодный атмосферный фронт, который принесет небольшой дождь.

Свежее дыхание осени сначала будет ощутимее днем, когда 24 сентября сразу на 8-10°С станет холоднее, чем в предыдущий день, в дальнейшем (25-27 сентября) дневная температура уже составит более привычные 11-17°С

- заявили в Укргидрометцентре.

Там добавили, что ночи прогнозируются холодными, вплоть до появления первых заморозков на почве.

Евгений Устименко

ОбществоКиевКиевская областьПогода и окружающая среда
