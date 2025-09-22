Киев и Киевская область готовятся к резкому похолоданию с 23 сентября - Укргидрометцентр
Киев • УНН
С 23 по 27 сентября в Киеве и области ожидается похолодание. 24 сентября температура днем снизится на 8-10°С, а ночью возможны заморозки на почве.
С 23 по 27 сентября в Киеве и Киевской области ожидается изменение погоды на похолодание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Во вторник, 23 сентября, синоптики прогнозируют комфортную по-настоящему летнюю погоду без осадков. А уже в среду, 24 сентября, через Киевщину с севера на юг переместится холодный атмосферный фронт, который принесет небольшой дождь.
Свежее дыхание осени сначала будет ощутимее днем, когда 24 сентября сразу на 8-10°С станет холоднее, чем в предыдущий день, в дальнейшем (25-27 сентября) дневная температура уже составит более привычные 11-17°С
Там добавили, что ночи прогнозируются холодными, вплоть до появления первых заморозков на почве.
