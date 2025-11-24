Киянин спалив авто нового обранця колишньої, намагаючись повернути стосунки

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який спалив вщент авто нового обранця колишньої дівчини. Зловмисник намагався повернути стосунки, проте коли жінка йому відмовила, підпалив авто її нового чоловіка - пише УНН з посиланням на поліцію Києва.

До поліції надійшло повідомлення про те, що горить авто поблизу багатоповерхівки у Києві. Коли на місце прибули правоохоронці із пожежниками, автівка Hyundai була повністю знищена вогнем.

Слідчі зʼясували, що до підпалу причетний 49-річний киянин, мешканець голосіївського району, що приїхав з каністрою бензину, незадовго до того як підпалив автомобіль. Розбивши вікно автіки, власником якої є завідувач кафедри одного зі столичних вишів і новий чоловік його колишньої, він залив бензин в салон автомобілю та підпилав. В результаті чого постраждав не лише транспортний засіб, а й рука зловмисника, він отримав опік.

Правоохоронці його затримали та повідомили про підозру. Чоловіку загрожує 10 років позбавлення волі.

Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він пояснив, що в такий спосіб хотів помститися новому обранцю своєї колишньої співмешканки, адже ще мав почуття до жінки