Киянин спалив авто нового обранця колишньої, намагаючись повернути стосунки
Київ • УНН
У Києві поліцейські затримали 49-річного чоловіка, який спалив автомобіль нового обранця своєї колишньої дівчини. Зловмисник, мешканець Голосіївського району, підпалив авто Hyundai після того, як жінка відмовила йому у відновленні стосунків.
Деталі
До поліції надійшло повідомлення про те, що горить авто поблизу багатоповерхівки у Києві. Коли на місце прибули правоохоронці із пожежниками, автівка Hyundai була повністю знищена вогнем.
Слідчі зʼясували, що до підпалу причетний 49-річний киянин, мешканець голосіївського району, що приїхав з каністрою бензину, незадовго до того як підпалив автомобіль. Розбивши вікно автіки, власником якої є завідувач кафедри одного зі столичних вишів і новий чоловік його колишньої, він залив бензин в салон автомобілю та підпилав. В результаті чого постраждав не лише транспортний засіб, а й рука зловмисника, він отримав опік.
Правоохоронці його затримали та повідомили про підозру. Чоловіку загрожує 10 років позбавлення волі.
Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він пояснив, що в такий спосіб хотів помститися новому обранцю своєї колишньої співмешканки, адже ще мав почуття до жінки
