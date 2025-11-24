$42.270.11
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в Женеве
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процесса
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – Умеров
Тесла Модель Y

Киевлянин сжег авто нового избранника бывшей, пытаясь вернуть отношения

Киев • УНН

 • 762 просмотра

В Киеве полицейские задержали 49-летнего мужчину, который сжег автомобиль нового избранника своей бывшей девушки. Злоумышленник, житель Голосеевского района, поджег авто Hyundai после того, как женщина отказала ему в возобновлении отношений.

Киевлянин сжег авто нового избранника бывшей, пытаясь вернуть отношения

В Киеве полицейские задержали мужчину, который сжег дотла автомобиль нового избранника бывшей девушки. Злоумышленник пытался вернуть отношения, однако когда женщина ему отказала, поджег автомобиль ее нового мужчины - пишет УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

В полицию поступило сообщение о том, что горит автомобиль возле многоэтажки в Киеве. Когда на место прибыли правоохранители с пожарными, автомобиль Hyundai был полностью уничтожен огнем.

Следователи выяснили, что к поджогу причастен 49-летний киевлянин, житель Голосеевского района, приехавший с канистрой бензина незадолго до того, как поджег автомобиль. Разбив окно автомобиля, владельцем которого является заведующий кафедрой одного из столичных вузов и новый муж его бывшей, он залил бензин в салон автомобиля и поджег. В результате чего пострадало не только транспортное средство, но и рука злоумышленника, он получил ожог.

Правоохранители его задержали и сообщили о подозрении. Мужчине грозит 10 лет лишения свободы.

Фигурант был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он объяснил, что таким образом хотел отомстить новому избраннику своей бывшей сожительницы, так как еще испытывал чувства к женщине

- сообщает полиция Киева.

Александра Месенко

