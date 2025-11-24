Киевлянин сжег авто нового избранника бывшей, пытаясь вернуть отношения
Киев • УНН
В Киеве полицейские задержали 49-летнего мужчину, который сжег автомобиль нового избранника своей бывшей девушки. Злоумышленник, житель Голосеевского района, поджег авто Hyundai после того, как женщина отказала ему в возобновлении отношений.
В Киеве полицейские задержали мужчину, который сжег дотла автомобиль нового избранника бывшей девушки. Злоумышленник пытался вернуть отношения, однако когда женщина ему отказала, поджег автомобиль ее нового мужчины - пишет УНН со ссылкой на полицию Киева.
Детали
В полицию поступило сообщение о том, что горит автомобиль возле многоэтажки в Киеве. Когда на место прибыли правоохранители с пожарными, автомобиль Hyundai был полностью уничтожен огнем.
Следователи выяснили, что к поджогу причастен 49-летний киевлянин, житель Голосеевского района, приехавший с канистрой бензина незадолго до того, как поджег автомобиль. Разбив окно автомобиля, владельцем которого является заведующий кафедрой одного из столичных вузов и новый муж его бывшей, он залил бензин в салон автомобиля и поджег. В результате чего пострадало не только транспортное средство, но и рука злоумышленника, он получил ожог.
Правоохранители его задержали и сообщили о подозрении. Мужчине грозит 10 лет лишения свободы.
Фигурант был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он объяснил, что таким образом хотел отомстить новому избраннику своей бывшей сожительницы, так как еще испытывал чувства к женщине
