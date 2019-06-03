Курятина в Україні вдвічі дешевша за свинину
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Найдоступнішим м'ясом в Україні залишається курятина. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
У квітні 2019 року вартість 1 кг тушки курки в середньому становила 58,4 грн.
Вдвічі дорожче обходилася українцям свинина - 116,1 грн за кг продукту.
Ще дорожче - яловичина. Вартість 1 кг продукту в середньому становила 128,5 грн.
Додамо, що з початку року в Україні подешевшали усі види м'яса. Так, курятина та яловичина впали в ціні на 16 коп. та 56 коп. на кілограмі продукту, свинина - на 14 коп.
Нагадаємо, вартість курятини в Україні нижча, ніж у країнах ЄС. Так, наприклад, курятина у Києві коштує на 17,7% дешевше, ніж у Варшаві, і в 2,3 раза доступніша, ніж у Берліні.
Доступна ціна - конкурентна перевага української курятини, завдяки якій вона користується популярністю на зовнішніх ринках.
За прогнозами німецьких експертів, у 2019-му Україна збільшить показники експорту курятини до 350 тис. тонн, випередивши при цьому Росію, Білорусь та Канаду.
Минулого року вітчизняні експортери курятини забезпечили Україні 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним виробником і експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.