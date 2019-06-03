Курятина в Украине вдвое дешевле свинины

В апреле 2019 года стоимость 1 кг тушки курицы в среднем составляла 58,4 грн.

Вдвое дороже обходилась украинцам свинина - 116,1 грн за кг продукта.

Еще дороже - говядина. Стоимость 1 кг продукта в среднем составляла 128,5 грн.

Добавим, что с начала года в Украине подешевели все виды мяса. Так, курятина и говядина упали в цене на 16 коп. и 56 коп. на килограмме продукта, свинина - на 14 коп.

Напомним, стоимость курятины в Украине ниже, чем в странах ЕС. Так, например, курятина в Киеве стоит на 17,7% дешевле, чем в Варшаве, и в 2,3 раза доступнее, чем в Берлине.

Доступная цена - конкурентное преимущество украинской курятины, благодаря которой она пользуется популярностью на внешних рынках.

По прогнозам немецких экспертов, в 2019-м Украина увеличит показатели экспорта курятины до 350 тыс. тонн, опередив при этом Россию, Беларусь и Канаду.

В прошлом году отечественные экспортеры курятины обеспечили Украине 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным производителем и экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.