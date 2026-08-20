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Курс валют від НБУ: долар і надалі дешевшає, євро - дорожчає

Київ • УНН

 • 508 перегляди

НБУ встановив курс долара на рівні 44,70 грн, євро - 51,87 грн. На міжбанку долар торгується в межах 44,68-44,71 грн.

Курс валют від НБУ: долар і надалі дешевшає, євро - дорожчає

Станом на четвер, 20 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,70 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 44,78 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,87. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 44,7006 грн (-8 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,8679 грн (+4 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,9888 грн. (-1 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:

  • у банках долар торгується за курсом 44,51-45,00 грн, євро за 51,59-52,26 грн, злотий за 11,61-12,12 грн;
    • на міжбанку курси становлять 44,68-44,71 грн/дол. та 52,10-52,11 грн/євро.

      Нагадаємо

      Уряд схвалив законопроєкт, який збільшує штрафи за фінансові порушення до 1360 гривень. Також подовжується строк притягнення до відповідальності до одного року.

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      Вадим Хлюдзинський

      Фінанси
      Злотий
      Національний банк України
      Україна