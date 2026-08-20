Курс валют от НБУ: доллар продолжает дешеветь, евро — дорожать

По состоянию на четверг, 20 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,70 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 44,78 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,87. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,7006 грн (-8 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,8679 грн (+4 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,9888 грн. (-1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

в банках доллар торгуется по курсу 44,51-45,00 грн, евро — по 51,59-52,26 грн, злотый — по 11,61-12,12 грн;

на межбанке курсы составляют 44,68-44,71 грн/долл. и 52,10-52,11 грн/евро.

Напомним

Правительство одобрило законопроект, который увеличивает штрафы за финансовые нарушения до 1360 гривен. Также продлевается срок привлечения к ответственности до одного года.

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