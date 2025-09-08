$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:26 • 770 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 11003 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 25819 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 50749 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 68001 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 76695 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 113070 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 95356 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 54069 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 58238 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Курс валют на 8 вересня: гривня зміцнила свої позиції

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,21 грн/дол., зміцнивши її на 13 копійок. Курс євро становить 48,16 грн/євро.

Курс валют на 8 вересня: гривня зміцнила свої позиції

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,21 грн/дол., що зміцнило гривню на 13 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,21 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,16 грн/євро. 

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:00 ранку:

  • Долар можна купити за 41,10 грн, а продати за 41,55 грн у банках;
    • Євро можна купити за 48,00 грн, а продати за 48,65 грн у банках;
      • В обмінниках долар торгується за курсом 41,22−41,30 грн, а євро - за 48,33 - 48,50 грн;
        • На міжбанку курси становлять відповідно 41,18 - 41,21 грн/дол. для долара та 48,38−48,40 грн/євро для євро.

          Доповнення

          У першому півріччі 2025 року українці здійснили рекордну кількість безготівкових розрахунків - їхня частка сягнула понад 95% усіх операцій платіжними картками. Загальна сума таких транзакцій перевищила 2,2 трлн грн, що на понад 11% більше, ніж торік.

          Павло Зінченко

          ЕкономікаФінанси
          Національний банк України
          Україна