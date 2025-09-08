Курс валют на 8 вересня: гривня зміцнила свої позиції
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,21 грн/дол., зміцнивши її на 13 копійок. Курс євро становить 48,16 грн/євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,21 грн/дол., що зміцнило гривню на 13 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,21 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,16 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:00 ранку:
- Долар можна купити за 41,10 грн, а продати за 41,55 грн у банках;
- Євро можна купити за 48,00 грн, а продати за 48,65 грн у банках;
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,22−41,30 грн, а євро - за 48,33 - 48,50 грн;
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,18 - 41,21 грн/дол. для долара та 48,38−48,40 грн/євро для євро.
Доповнення
У першому півріччі 2025 року українці здійснили рекордну кількість безготівкових розрахунків - їхня частка сягнула понад 95% усіх операцій платіжними картками. Загальна сума таких транзакцій перевищила 2,2 трлн грн, що на понад 11% більше, ніж торік.