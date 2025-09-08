Курс валют на 8 сентября: гривна укрепила свои позиции
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,21 грн/долл., укрепив ее на 13 копеек. Курс евро составляет 48,16 грн/евро.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,21 грн/долл., что укрепило гривну на 13 копеек.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,21 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,16 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:00 утра:
- Доллар можно купить за 41,10 грн, а продать за 41,55 грн в банках;
- Евро можно купить за 48,00 грн, а продать за 48,65 грн в банках;
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,22−41,30 грн, а евро - по 48,33 - 48,50 грн;
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,18 - 41,21 грн/долл. для доллара и 48,38−48,40 грн/евро для евро.
Дополнение
В первом полугодии 2025 года украинцы совершили рекордное количество безналичных расчетов - их доля достигла более 95% всех операций платежными картами. Общая сумма таких транзакций превысила 2,2 трлн грн, что более чем на 11% больше, чем в прошлом году.