Курс валют на 8 сентября: гривна укрепила свои позиции

$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:26 • 882 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 11063 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 25878 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 50805 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 68053 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 76712 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 113122 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 95396 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 54079 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 58248 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
83%
755мм
Популярные новости
Силы обороны зачистили Владимировку и отбросили врага возле трех населенных пунктов в Донецкой области - DeepStatePhoto7 сентября, 21:49 • 18547 просмотра
Из-за обстрела критической инфраструктуры обесточены 20 населенных пунктов на Черниговщине7 сентября, 22:10 • 3936 просмотра
Десятки американцев погибли, защищая Украину от российской агрессии7 сентября, 23:20 • 13139 просмотра
Ракетные программы и производство дронов: Умеров анонсировал технологическую Ставку для усиления обороны8 сентября, 00:00 • 5230 просмотра
С военных якобы требуют средства на одном из сборных пунктов: появилась реакция Сухопутных войск ВСУ01:49 • 7766 просмотра
публикации
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto06:30 • 778 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto05:30 • 3198 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 113121 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 95396 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 88201 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Денис Шмыгаль
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожье
Европа
Реклама
УНН Lite
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 19734 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 25006 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 57161 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 113409 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 53807 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
Нефть марки Brent
MIM-104 Patriot
Вашингтон Пост

Курс валют на 8 сентября: гривна укрепила свои позиции

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,21 грн/долл., укрепив ее на 13 копеек. Курс евро составляет 48,16 грн/евро.

Курс валют на 8 сентября: гривна укрепила свои позиции

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,21 грн/долл., что укрепило гривну на 13 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,21 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,16 грн/евро. 

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:00 утра:

  • Доллар можно купить за 41,10 грн, а продать за 41,55 грн в банках;
    • Евро можно купить за 48,00 грн, а продать за 48,65 грн в банках;
      • В обменниках доллар торгуется по курсу 41,22−41,30 грн, а евро - по 48,33 - 48,50 грн;
        • На межбанке курсы составляют соответственно 41,18 - 41,21 грн/долл. для доллара и 48,38−48,40 грн/евро для евро.

          Дополнение

          В первом полугодии 2025 года украинцы совершили рекордное количество безналичных расчетов - их доля достигла более 95% всех операций платежными картами. Общая сумма таких транзакций превысила 2,2 трлн грн, что более чем на 11% больше, чем в прошлом году.

          Павел Зинченко

          ЭкономикаФинансы
          Национальный банк Украины
          Украина