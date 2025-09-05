Курс валют на 5 вересня: Нацбанк зміцнив гривню
Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,3494 грн/дол., зміцнивши її на 3 копійки. Офіційний курс євро становить 48,13 грн/євро, а злотого – 11,32 грн/злотий.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,34 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,13 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,32 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:10:
- у банках долар торгується за курсом 41,60-41,10 грн,
євро за 48,52-47,90 грн, злотий за 11,67-11,02 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,26-41,32
грн, євро – за 48,15-48,30 грн, злотий за 11,20-11,30 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,30-41,33
грн/дол. та 48,12-48,14 грн/євро.
Доповнення
