Курс валют на 5 сентября: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3494 грн/долл., что укрепило гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,34 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,13 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,32 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:10:

в банках доллар торгуется по курсу 41,60-41,10 грн, евро по 48,52-47,90 грн, злотый по 11,67-11,02 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,26-41,32 грн, евро – по 48,15-48,30 грн, злотый по 11,20-11,30 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,30-41,33 грн/долл. и 48,12-48,14 грн/евро.

Дополнение

Правительство поставило задачу накопить к началу ноября 13,2 млрд кубометров газа в хранилищах. Однако этот объем не гарантирует беспрепятственного прохождения отопительного сезона из-за военных рисков.